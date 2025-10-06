Będą pracować i budować. Centrum Onkologii w Bydgoszczy zapowiada gigantyczne inwestycje

Do 2029 roku Centrum Onkologii w Bydgoszczy ma zostać rozbudowane i zmodernizowane. / Fot. Materiały Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
300 milionów złotych na rozbudowę i modernizację otrzyma Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Placówce przyznano dofinansowanie w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia. Priorytetem jest budowa Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych.
- W gmachu powstaną dwa oddziały onkologiczne, nowoczesne ambulatorium chemioterapii, pracownie cytostatyczne, całe zaplecze logistyczne oraz izba przyjęć - zapowiada prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Jak podkreśla dyrektor, gmach jest niezbędny ze względu na powiększającą się grupę pacjentów wymagających leczenia systemowego. Liczba pacjentów rośnie z roku na rok, od 10 do 15 procent.
- Drugi nasz cel to modernizacja i przebudowa budynku głównego. Powstanie nowoczesny, rozbudowany blok operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii, zmodernizowany zakład patomorfologii i apteka - przekazał prof. Kowalewski. Dodał, że konieczna będzie także modernizacja dróg wokół szpitala. Planowane zakończenie inwestycji to, według harmonogramu, rok 2029.
- Nie przewidujemy żadnych przestojów, ani żadnego ograniczenia przyjęć czy zwalniania tempa wykonywania procedur operacyjnych, napromieniania, podawania chemioterapii. Wszystko musi być tak zsynchronizowane, żeby nie wiązało się z istotnymi utrudnieniami dla pacjentów - podkreślał prof. Kowalewski.
Centrum Onkologii to jedna z 20 placówek w kraju, które dostaną dofinansowanie Funduszu Medycznego.
Mówi prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii
