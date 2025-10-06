Będą pracować i budować. Centrum Onkologii w Bydgoszczy zapowiada gigantyczne inwestycje

2025-10-06, 12:58  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Do 2029 roku Centrum Onkologii w Bydgoszczy ma zostać rozbudowane i zmodernizowane. / Fot. Materiały Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Do 2029 roku Centrum Onkologii w Bydgoszczy ma zostać rozbudowane i zmodernizowane. / Fot. Materiały Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

300 milionów złotych na rozbudowę i modernizację otrzyma Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Placówce przyznano dofinansowanie w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia. Priorytetem jest budowa Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych.

- W gmachu powstaną dwa oddziały onkologiczne, nowoczesne ambulatorium chemioterapii, pracownie cytostatyczne, całe zaplecze logistyczne oraz izba przyjęć - zapowiada prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Jak podkreśla dyrektor, gmach jest niezbędny ze względu na powiększającą się grupę pacjentów wymagających leczenia systemowego. Liczba pacjentów rośnie z roku na rok, od 10 do 15 procent.

- Drugi nasz cel to modernizacja i przebudowa budynku głównego. Powstanie nowoczesny, rozbudowany blok operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii, zmodernizowany zakład patomorfologii i apteka - przekazał prof. Kowalewski. Dodał, że konieczna będzie także modernizacja dróg wokół szpitala. Planowane zakończenie inwestycji to, według harmonogramu, rok 2029.

- Nie przewidujemy żadnych przestojów, ani żadnego ograniczenia przyjęć czy zwalniania tempa wykonywania procedur operacyjnych, napromieniania, podawania chemioterapii. Wszystko musi być tak zsynchronizowane, żeby nie wiązało się z istotnymi utrudnieniami dla pacjentów - podkreślał prof. Kowalewski.

Centrum Onkologii to jedna z 20 placówek w kraju, które dostaną dofinansowanie Funduszu Medycznego.

Mówi prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii

Bydgoszcz

Region

Lekarz z bydgoskiego szpitala podejrzany o wypisywanie recept na leki odurzające

Lekarz z bydgoskiego szpitala podejrzany o wypisywanie recept na leki odurzające

2025-10-06, 16:19
Rusza nowy cykl popularnonaukowy PR PiK Lepiej To Widzieć. O czym będzie pierwszy odcinek

Rusza nowy cykl popularnonaukowy PR PiK „Lepiej To Widzieć”. O czym będzie pierwszy odcinek?

2025-10-06, 15:30
Spotkanie nie z tej ziemi Astronauta Sławosz Uznański - Wiśniewski przyjechał do Torunia [wideo]

Spotkanie nie z tej ziemi! Astronauta Sławosz Uznański - Wiśniewski przyjechał do Torunia! [wideo]

2025-10-06, 14:47
Zaryzykowali i przegrali. Nielegalny hazard w Żninie i Janowcu Wielkopolskim [zdjęcia]

Zaryzykowali i przegrali. Nielegalny hazard w Żninie i Janowcu Wielkopolskim [zdjęcia]

2025-10-06, 14:00
Akcja pod kryptonimem wyścig słoni. Policja wzięła się za kierowców ciężarówek

Akcja pod kryptonimem „wyścig słoni". Policja wzięła się za kierowców ciężarówek

2025-10-06, 13:20
Prokurator oskarża w sprawie zabójstwa w Nowem. Kolumbijczycy i Polacy staną przed sądem

Prokurator oskarża w sprawie zabójstwa w Nowem. Kolumbijczycy i Polacy staną przed sądem

2025-10-06, 12:20
Z Grudziądza do Fatimy W biegu będą się modlić o pokój i wspierać chorego olimpijczyka

Z Grudziądza do Fatimy! W biegu będą się modlić o pokój i wspierać chorego olimpijczyka

2025-10-06, 11:26
Potężna stłuczka w Bydgoszczy. Cztery samochody zderzyły się przy Armii Krajowej

Potężna stłuczka w Bydgoszczy. Cztery samochody zderzyły się przy Armii Krajowej

2025-10-06, 10:50
Problemy na drodze w Dolnej Grupie. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku

Problemy na drodze w Dolnej Grupie. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku

2025-10-06, 09:40

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę