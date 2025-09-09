Chcą nagrodzić tych, którzy troszczą się o nasze zdrowie. Rusza konkurs Hipokrates

2025-09-09, 06:45 Monika Siwak/Redakcja

Głosowanie w powiatowym etapie potrwa do 22 października/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Zaczyna się kolejny plebiscyt Hipokrates. Za swoją pasję i oddanie wyróżniani są w nim lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i psycholodzy. Konkurs organizują Gazeta Pomorska, Express Bydgoski i toruńskie Nowości. Głosowanie rozpoczyna się Możemy głosować od jutra - 9 września.

– Głosami czytelników wybrani zostaną najbardziej polecani pracownicy opieki zdrowotnej, którzy nie tylko skutecznie pomagają, ale też wykazują się wyjątkowym, empatycznym podejściem do pacjentów – czytamy na stronie Gazety Pomorskiej.



Tytuły zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, potem na szczeblu wojewódzkim. Na końcu odbędzie się ogólnopolski finał. Można było zgłosić lekarza rodzinnego lub innego specjalistę, dentystę, pielęgniarkę lub położną, ratownika medycznego, fizjoterapeutę, pracownika apteki i psychologa.



W plebiscycie można typować też szpital lub inną placówkę ochrony zdrowia. W tym roku wprowadzono nową kategorię – onkolog roku, by wyróżnić osoby walczące z nowotworami. Wśród nominowanych szpitali jest Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz kilku pracujących w nim specjalistów i specjalistek. Głosowanie w powiatowym etapie potrwa do 22 października.



Ogólnopolska gala odbędzie się 6 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.



Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem stron Gazety Pomorskiej, Expresu i Nowości.