Bydgoskie Centrum Onkologii otrzyma 300 mln zł. Suma pozwoli rozbudować i zmodernizować placówkę [zdjęcia]

2025-10-04, 19:21 Natasza Trzebuchowska / Redakcja

Do 2029 roku Centrum Onkologii w Bydgoszczy ma zostać rozbudowane i zmodernizowane. / Fot. Materiały Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Szpital dostanie maksymalne dofinansowanie w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia. Znalazł się w gronie 20 placówek, które otrzymają środki z Funduszu Medycznego.

Co uda się zrealizować dzięki tym 300 mln zł? To inwestycja w zdrowie i przyszłość mieszkańców całego regionu. Do 2029 roku ma powstać nowoczesny budynek Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, zostaną unowocześnione między innymi: blok operacyjny, OIOM, Zakład Endoskopii i Apteka Szpitalna.



Łączna wartość inwestycji to 450 mln zł. Różnicę, której nie pokrywa Fundusz Medyczny, sfinansują Centrum Onkologii oraz Samorząd Województwa.



- To to nie tylko nowe mury i sprzęt – to realna szansa na lepszą i szybszą diagnostykę, nowoczesne terapie i leczenie bliżej pacjenta - czytamy na stronie internetowej Centrum Onkologii.



Nasze województwo od lat znajduje się na wysokich pozycjach w krajowych statystykach zachorowalności. Codziennie w szpitalu leczy się około 1,5 tysiąca pacjentów.