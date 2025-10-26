Raka piersi można wyprzedzić! Różowe rowerzystki przypominały o badaniach [zdjęcia]

2025-10-26, 14:35 Michał Zaręba/Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja

Torunianki wzięły udział w „Różowym przejeździe rowerowym”/fot. Michał Zaręba

Ubrane na różowo przypomniały o znaczeniu profilaktyki raka piersi. Torunianki wzięły udział w „Różowym przejeździe rowerowym”. Start rajdu odbył przed pomnikiem Mikołaja Kopernika.

- Dzisiaj głosimy, jak bardzo ważna jest profilaktyka, czyli badania pod kątem raka piersi. Przypominamy na koniec października, żebyście wy, dziewczyny, pamiętały o tym, jak profilaktyka jest istotna. Dziękujemy także wszystkim panom, którzy dzisiaj z nami są. Poprosiłyśmy, żeby wszyscy ubraliśmy na różowo. Za to też dziękujemy!



- Wspieram moją partnerkę, ponieważ jest to bardzo ważna inicjatywa...



- Takie wydarzenia pokazują, że nikt nie zadba o nas lepiej, niż my same - mówi Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia. - Trzeba tę profilaktykę szerzyć i pokazywać już najmłodszym kobietom.



- Szybka reakcja pozwoli często uratować życie. Zachorowań na raka piersi jest, niestety, bardzo dużo...



- Staram się regularnie badać, a gdy dzisiaj zobaczyłam, że jest taka akcja, w ostatniej chwili się zdecydowałam i nie żałuję. Bardzo się cieszę, że tu jestem...



Rajd zakończył się przed Szpitalem Miejskim, gdzie panie mogły skorzystać z darmowych badań mammograficznych.



To nie była jedyna toruńska inicjatywa związana z walką z rakiem. W niedzielę grupa teatralna „ONKO-świat" zaprasza na przedstawienie, pt. „Krąg kobiet". W planach są dwie prezentacje w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa" w Toruniu.

Spektakl to kolejny głos osób chorujących onkologicznie dotyczący zarówno samej choroby, jak i wartości, sensów, znaczeń nadawanych codzienności, relacjom międzyludzkim.

Pacjentki, opowiadając swoją historię, tworzą swoistą grupę wsparcia, krąg, w którym rezonują wspólne i indywidualne doświadczenia.



Zespół działa już 11 lat . Uczestnikami warsztatów są osoby zmagające się z chorobą nowotworową, podopieczni toruńskiej Akademii Walki z Rakiem Fundacji „Światło". Przedstawienie wystawione zostanie w niedzielę, o godzinie 15.00 oraz 18.00.