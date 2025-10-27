Ważna wiadomość dla kobiet: po regionie jeździ mammobus. Piersi trzeba badać!

2025-10-27, 09:35 Monika Siwak/Redakcja

Mammobusy jeździ po regionie. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Gmina Nowa Wieś Wielka, Facebook/archiwum

Kobiety z kilku miejscowości naszego regionu mogą w najbliższych dniach zbadać piersi pod kątem nowotworów. Mammobus zatrzyma się m.in. w Solcu i Toruniu. Na bezpłatne badanie nie trzeba mieć skierowania.

Jak przypominają specjaliści, rak piersi początkowo nie daje żadnych objawów, a badanie może wykryć najmniejsze zmiany, co pozwoli na skuteczne wyleczenie. - Kobiety, badajmy się! Wczesne wykrycie naprawdę może uratować życie - przekonuje szefowa Stowarzyszenia Moja Mammografia, Dorota Sepko.



W poniedziałek (27 października) mammobus stanie w Łabiszynie przy Zespole Szkół przy ulicy Nadnoteckiej 2. W czwartek przy Urzędzie Gminy w Dobrczu, w piątek obok Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.



Od początku listopada autobus, w którym można się badać będzie krążył po Toruniu - 3 listopada stanie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, 4 i 5 listopada przy Kauflandzie przy ulicy Bema.



Zapisy na badanie na: rejestracja.mojamammografia.pl lub pod numerem 58 767 34 44.