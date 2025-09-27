Profilaktyka jest kluczem. Akcja „Razem dla Zdrowia” w bydgoskim NFZ [zdjęcia]

2025-09-27, 16:35 Damian Klich/Redakcja

W siedzibie bydgoskiego Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizowano profilaktyczne o nazwie #Razem dla Zdrowia/fot.: Damian Klich

Darmowe badania plus piękna pogoda – tym razem nie mowy o wymówkach. W siedzibie bydgoskiego Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizowano profilaktyczne o nazwie #Razem dla Zdrowia. Mammobus, osteobus, USG jamy brzusznej i tarczycy – to tylko niektóre z kilkunastu badań, które czekały na chętnych.

– Już jestem nieco „wiekowa”, więc chcę przebadać wszystko – opowiadała jedna z kobiet.



– Dbam o swoje zdrowie. Chcę zobaczyć, czy jest wszystko w porządku. Wybieram się na USG piersi. Boję się, czy nic się nie dzieje – dodała kolejna.



– Mam swoje lata. Jak to się mówi, „starsza młodzież”. Chcę załapać się na osetobus. Nigdy nie miałem takiego badania, a trudno jest się dostać – mówił mężczyzna.



Część mężczyzn zwleka z profilaktycznymi badaniami. Dlaczego tak się dzieje? – Może się boją, że dowiedzą się czegoś.



– Te badania są bezpłatne. Nie trzeba czekać w kolejce, aby porozmawiać ze specjalistą. Warto skorzystać, warto dbać o siebie. Choroby zdarzają się w różnym wieku – zachęcała jedna z lekarek.



Gośćmi specjalnymi byli profesor Paweł Rajewski – konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych i profesor Maciej Socha, konsultant wojewódzki w dziedzinie perinatologii.