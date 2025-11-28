Pacjenci nie odwołują wizyt, przez co wydłuża się kolejka. Najwięcej nieobecności u kardiologa

2025-11-28, 15:40  Maciej Wilkowski/Redakcja
Ponad 9 tysięcy wizyt u kardiologa nie doszło do skutku, ponieważ pacjenci nie przyszli na umówioną godzinę. Fot. ilustracyjne/Pixabay

Ponad 9 tysięcy wizyt u kardiologa nie doszło do skutku, ponieważ pacjenci nie przyszli na umówioną godzinę. Fot. ilustracyjne/Pixabay

Ponad 70 tysięcy wizyt nie zostało w naszym regionie odwołanych przez pacjentów - lekarze czekali. Takie zachowanie wydłuża kolejki. NFZ apeluje, by - odpowiednio wcześniej - zawiadomić placówkę o swojej nieobecności. Może wtedy ktoś inny skorzysta z wizyty?

- Dane z naszego regionu są niepokojące - mówi Daria Szcześniak z kujawsko-pomorskiego NFZ. - Na 30 października bieżącego roku, blisko 72 tysiące osób nie anulowało umówionej wizyty u lekarza. Najwięcej nieodwołanych wizyt, czyli ponad 14 tysięcy dotyczy fizjoterapii ambulatoryjnej. Nie odbyło się ponad 11 tysięcy spotkań ze specjalistami z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a ponad 9 tysięcy zablokowanych wizyt w naszym regionie to świadczenia z zakresu kardiologii

Nie odwołano też prawie 4,2 tys. wizyt w poradniach onkologicznych, prawie 4,5 tysiąca w poradni endokrynologicznych, a blisko 6,5 tysiąca osób nie przyszło i nie odwołało wcześniej wizyty w poradni neurologicznej.

Mówi Daria Szcześniak, specjalista z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Kujawsko-Pomorskiego NFZ w Bydgoszczy

Bydgoszcz

Region

Ognisko ptasiej grypy na fermie kaczek w Kornatowie. Stado liczyło około 24 tys. ptaków

Ognisko ptasiej grypy na fermie kaczek w Kornatowie. Stado liczyło około 24 tys. ptaków

2025-11-28, 15:43
Bajkowe widoki na Wisłę Platforma w Górach Łosiowych nową atrakcją regionu [wideo, zdjęcia]

Bajkowe widoki na Wisłę! Platforma w Górach Łosiowych nową atrakcją regionu [wideo, zdjęcia]

2025-11-28, 14:45
Nie żyje druga osoba poszkodowana w wypadku karetki na trasie Żnin-Wągrowiec

Nie żyje druga osoba poszkodowana w wypadku karetki na trasie Żnin-Wągrowiec

2025-11-28, 13:44
44-letni mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych w Toruniu Jest w szpitalu

44-letni mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych w Toruniu! Jest w szpitalu

2025-11-28, 12:52
Mało brakowało, a potrąciłby pieszą na przejściu. Wszystko nakręcił inny kierowca [wideo]

Mało brakowało, a potrąciłby pieszą na przejściu. Wszystko nakręcił inny kierowca [wideo]

2025-11-28, 12:17
Magazyn w bydgoskim garażu zlikwidowany W środku narkotyki za 16 mln zł [wideo]

Magazyn w bydgoskim garażu zlikwidowany! W środku narkotyki za 16 mln zł [wideo]

2025-11-28, 11:25
Tak dla rozwoju polskiego rolnictwa, nie dla Mercosur. Rolnicy spotkali się z wiceminister Gromadzką

„Tak" dla rozwoju polskiego rolnictwa, „nie" dla Mercosur. Rolnicy spotkali się z wiceminister Gromadzką

2025-11-28, 10:45
Dwie ciężarówki zderzyły się na moście w Grudziądzu. Obecnie jest już przejezdny [zdjęcia]

Dwie ciężarówki zderzyły się na moście w Grudziądzu. Obecnie jest już przejezdny [zdjęcia]

2025-11-28, 07:45
Barka Lemara ma zacne towarzystwo. Prawie 130 - letnia Certa stoi tuż obok [zdjęcia]

Barka Lemara ma zacne towarzystwo. Prawie 130 - letnia Certa stoi tuż obok [zdjęcia]

2025-11-27, 21:00

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę