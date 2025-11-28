Pacjenci nie odwołują wizyt, przez co wydłuża się kolejka. Najwięcej nieobecności u kardiologa

2025-11-28, 15:40 Maciej Wilkowski/Redakcja

Ponad 9 tysięcy wizyt u kardiologa nie doszło do skutku, ponieważ pacjenci nie przyszli na umówioną godzinę. Fot. ilustracyjne/Pixabay

Ponad 70 tysięcy wizyt nie zostało w naszym regionie odwołanych przez pacjentów - lekarze czekali. Takie zachowanie wydłuża kolejki. NFZ apeluje, by - odpowiednio wcześniej - zawiadomić placówkę o swojej nieobecności. Może wtedy ktoś inny skorzysta z wizyty?

- Dane z naszego regionu są niepokojące - mówi Daria Szcześniak z kujawsko-pomorskiego NFZ. - Na 30 października bieżącego roku, blisko 72 tysiące osób nie anulowało umówionej wizyty u lekarza. Najwięcej nieodwołanych wizyt, czyli ponad 14 tysięcy dotyczy fizjoterapii ambulatoryjnej. Nie odbyło się ponad 11 tysięcy spotkań ze specjalistami z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a ponad 9 tysięcy zablokowanych wizyt w naszym regionie to świadczenia z zakresu kardiologii



Nie odwołano też prawie 4,2 tys. wizyt w poradniach onkologicznych, prawie 4,5 tysiąca w poradni endokrynologicznych, a blisko 6,5 tysiąca osób nie przyszło i nie odwołało wcześniej wizyty w poradni neurologicznej.