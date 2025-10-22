3 roboty, 18 operacji, 2 dni nauki. W Bydgoszczy swoje umiejętności doskonalą najlepsi specjaliści chirurgii robotycznej

2025-10-22, 14:01 Tatiana Adonis / Redakcja

W ciągu dwóch warsztatowych dni, zoperowanych zostanie 18 pacjentów. / Fot. Tatiana Adonis

W Centrum Onkologii trwają Warsztaty Urologii Robotycznej. Uczestniczy w nich prawie 60 lekarzy z całego kraju oraz kilkunastu gości z zagranicy.

To pierwsze w Polsce warsztaty o takim poziomie zaawansowania. Zostały zorganizowane z myślą o chirurgach, którzy na co dzień wykonują zabiegi z wykorzystaniem systemów da Vinci.



Przypomnijmy, że w Centrum Onkologii w Bydgoszczy działa jedyne w szpitalu publicznym Centrum Chirurgii Robotycznej.



- W naszym szpitalu operuje 13 zespołów chirurgicznych - mówi dr Krzysztof Kamecki, koordynator Oddziału Klinicznego Urologii Onkologicznej. - 4 są na urologii, reszta na ginekologii, chirurgii klatki piersiowej i onkologicznej.



Urologia jest dziedziną, w której specjaliści w bydgoskim centrum przeprowadzają najwięcej operacji robotycznych.



- W ciągu ostatnich trzech lat, wykonaliśmy 1,5 tysiąca operacji. Stopniowo zwiększaliśmy liczbę robotów. Obecnie tygodniowo wykonujemy od 15 do 20 takich zabiegów - mówi dr Krzysztof Kamecki.



Bydgoscy specjaliści chcą dzielić się doświadczeniem z innymi. W ciągu dwóch warsztatowych dni, zoperowanych zostanie 18 pacjentów. To prawdziwi ludzie, z prawdziwymi chorobami nowotworowymi.



Więcej w relacji poniżej.