Kolejny robot da Vinci w bydgoskim szpitalu im. Jurasza. Pacjenci będą krócej czekać na operację

2026-02-05, 07:55 Tatiana Adonis/Redakcja

Kolejny robot da Vinci w bydgoskim szpitalu im. Jurasza/fot. Agata Raczek/Archiwum

Nowy model, wygodniejszy w obsłudze. Kolejny robot da Vinci w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza w Bydgoszczy. Będzie można wykonać więcej zabiegów, a pacjenci będą krócej czekać na operację.

Drugi zakupiony przez bydgoski szpital robot da Vinci to nowszy model urządzenia, które już funkcjonuje w placówce. Umożliwia wykonywanie wysoce precyzyjnych, małoinwazyjnych zabiegów, szczególnie w zakresie urologii oraz chirurgii ogólnej.



W zeszłym roku w szpitalu Jurasza wykonano ponad pół tysiąca operacji robotowych z zakresu urologii i chirurgii. - Dzięki nowemu urządzeniu liczba tych operacji wzrośnie - mówi profesor Jan Adamowicz, urolog z Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Jurasza w Bydgoszczy. - Pozwala łatwiej wykonywać bardziej skomplikowane procedury oraz dopasować ramiona robotyczne do danego pacjenta - dodaje.



Nowy robot da Vinci ma wykonać pierwszą operację jeszcze w lutym. Omawiany model jest większy od pierwszego, który już jest w szpitalu Jurasza. - Ma dodatkowe ramię, które umożliwia ruchy obrotowe - mówi Jan Adamowicz. - To się wiąże z tym, że sala operacyjna musi zostać przebudowana. Sam robot jest jednak przygotowany na połowę lutego - dodaje.