Gromadzić wspomnienia o Bydgoszczy chce Towarzystwo Miłośników Miasta

2026-02-05, 20:39 Monika Siwak/Redakcja

Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Ireneusz Nitkiewicz zapowiada rozpoczęcie publikowania wspominkowych nagrań i zdjęć z historii Bydgoszczy/fot. Patryk Głowacki/Archiwum

Dźwiękowe, filmowe i fotograficzne wspomnienia o Bydgoszczy chce gromadzić i publikować Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. W czwartek (5 lutego) jego członkowie pojawili się na noworoczno-karnawałowym spotkaniu w ratuszu.

Prezes towarzystwa Ireneusz Nitkiewicz chce, by Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy działało jak najszerzej. W tym celu może dojść do zawiązania współpracy z radami osiedla i innymi organizacjami, także by działać charytatywnie. Nie wyklucza nawet powstania polonijnej sekcji towarzystwa zrzeszającej Bydgoszczan mieszkających za granicą.



- Chcemy nagrywać wspomnienia Bydgoszczanek i Bydgoszczan o różnych zakątkach naszego miasta - mówi Ireneusz Nitkiewicz. - O tym, jak powstawała jakaś ulica, zakład. Myślę, że w tym roku rozpoczniemy cykl wspomnień - deklaruje. W tym celu, na stronie internetowej towarzystwa oraz w mediach społecznościowych mają być zamieszczane archiwalne materiały.



Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy liczy około 300 członków. Prezes zaprasza do współpracy każdego, kto chce zrobić coś dla Bydgoszczy i Bydgoszczan.