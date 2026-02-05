Gromadzić wspomnienia o Bydgoszczy chce Towarzystwo Miłośników Miasta
Dźwiękowe, filmowe i fotograficzne wspomnienia o Bydgoszczy chce gromadzić i publikować Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. W czwartek (5 lutego) jego członkowie pojawili się na noworoczno-karnawałowym spotkaniu w ratuszu.
Prezes towarzystwa Ireneusz Nitkiewicz chce, by Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy działało jak najszerzej. W tym celu może dojść do zawiązania współpracy z radami osiedla i innymi organizacjami, także by działać charytatywnie. Nie wyklucza nawet powstania polonijnej sekcji towarzystwa zrzeszającej Bydgoszczan mieszkających za granicą.
- Chcemy nagrywać wspomnienia Bydgoszczanek i Bydgoszczan o różnych zakątkach naszego miasta - mówi Ireneusz Nitkiewicz. - O tym, jak powstawała jakaś ulica, zakład. Myślę, że w tym roku rozpoczniemy cykl wspomnień - deklaruje. W tym celu, na stronie internetowej towarzystwa oraz w mediach społecznościowych mają być zamieszczane archiwalne materiały.
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy liczy około 300 członków. Prezes zaprasza do współpracy każdego, kto chce zrobić coś dla Bydgoszczy i Bydgoszczan.