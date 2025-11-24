Robot wyciął raka. Pierwsza taka operacja ginekologiczna w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy

2025-11-24, 11:21  Damian Klich/Redakcja
Robot "Da Vinci"/fot. materiały 10. Wojskowego Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy

Dzięki robotowi „Da Vinci” operacja jest małoinwazyjna, co zmniejsza ryzyko komplikacji. - To jedna z najnowocześniejszych metod - mówi dr n. med. Piotr Domaracki, lekarz specjalista ginekologii onkologicznej.

- Nie otwieramy jamy brzusznej. Przy użyciu ramion robotycznych i trokarów przez bardzo małe otwory w powłokach wprowadzamy narzędzia. W ten sposób wykonujemy zaawansowane operacje onkologiczne, pomimo braku szerokiego nacięcia. Robot jest na stałe na bloku operacyjnym. Pacjentki do operacji robotycznych muszą być starannie zakwalifikowane. Będą zdarzały się sytuacje, że ze względu na warunki medyczne, rodzaj choroby czy przebieg choroby konieczny będzie powrót do metod klasycznych.

Pacjentka, która poddała się takiej operacji, czuje się dobrze.

- Oni mi chyba nie wykonali tej operacji. Tak świetnie się czułam, że w ogóle nie czułam, że miałam operację. W ten sam dzień praktycznie mogłam iść do domu. Mogę się nisko pokłonić przed całym personelem i z całego serca im podziękować - mówiła pacjentka.

Tradycyjna operacja ginekologiczna sprawia, że operowana dochodzi do siebie od 4 dni do tygodnia. W wypadku operacji robotem „Da Vinci” ten czas skraca się do dwóch dni obserwacji.

Mówi dr n. med. Piotr Domaracki, lekarz specjalista ginekologii onkologicznej

Mówi pacjentka Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy

