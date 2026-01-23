Robot „Da Vinci” w lutym trafi do szpitala we Włocławku. Przeprowadza zabiegi chirurgiczne

2026-01-23, 17:19 Marek Ledwosiński/Redakcja

Robot „Da Vinci” w lutym trafi do szpitala we Włocławku/fot. Agata Racek/archiwum

Do Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku trafi wkrótce chirurgiczny robot „Da Vinci”. Pierwsze zabiegi mogą zostać przeprowadzone już w kwietniu.

Robot „Da Vinci” to skomplikowana maszyna, dzięki której można prowadzić niemal bezkrwawe operacje. Gwarantuje chirurgowi szerokie pole widzenia w technologii oraz wielokrotnie zwiększa precyzję działań operatora.



Z użyciem robota będą wykonywane zabiegi chirurgii ogólnej, ginekologicznej, ale przede wszystkim urologicznej. O korzyściach dla pacjenta, jakie daje chirurgia robotyczna mówi szef włocławskiej urologii, dr Artur Białeta. - To narzędzie zaawansowane, pozwalające na bardzo precyzyjne manipulacje z tkankami - informuje. - Dzięki niemu pacjenci zyskują dużo lepsze efekty czynnościowe, jeśli chodzi chociażby o usunięcie gruczołu krokowego - dodaje.



Robot „Da Vinci” kosztował 14 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Pierwsze zabiegi planowane są na kwiecień.