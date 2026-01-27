Anna Wesołowska nową skarbniczką Włocławka. Decyzja zapadła szybko i bez konkursu

2026-01-27, 14:37 Marek Ledwosiński/Redakcja

Włocławek ma nową skarbniczkę/fot. wloclawek.eu/Archiwum

Urząd Miasta we Włocławku ma nową skarbniczkę. Anna Wesołowska zastąpi dotychczasową szefową miejskich finansów, Honoratę Baranowską, która odchodzi na emeryturę.

Wybór nowego skarbnika Włocławka nastąpił szybko i bez komplikacji. Prezydent miasta Krzysztof Kukucki nie zarządził nawet konkursu, do czego miał prawo. Kandydaturę Anny Wesołowskiej wysunął w ramach awansu wewnętrznego. Kandydatka do tej pory była wicedyrektorem wydziału finansów włocławskiego ratusza. - To będą przede wszystkim rządy kontynuacji - oświadczyła nowa skarbniczka Włocławka.



Anna Wesołowska nie kryje szacunku wobec swojej poprzedniczki. - Jestem jej ogromnie wdzięczna za przekazaną wiedzę - mówi. - Będę starała się dbać o finanse naszego miasta jak najlepiej, aby przyczynić się do rozwoju miasta i jego mieszkańców - dodaje nowa skarbniczka.



Kandydatura Anny Wesołowskiej przeszła jednogłośnie. Za powierzeniem jej stanowiska skarbnika głosowali również radni z opozycyjnego wobec prezydenta klubu PiS.