Stado danieli, a wśród nich albinos. Ciekawostka przyrodnicza pod Włocławkiem [wideo]

2026-01-28, 18:19 Marek Ledwosiński/Redakcja

Daniel-albinos widziany w lesie niedaleko Włocławka/fot. Wikipedia/ilustracyjnie

W lesie pod Fabiankami, niedaleko Włocławka, żyje daniel-albinos. Przebywał on wśród swoich „kolegów” o typowym dla tego gatunku umaszczeniu.

Myśliwi z Koła Łowieckiego nr 109 „Orzeł” we Włocławku okiem kamery uchwycili stado danieli, które przebywało na terenie tutejszego nadleśnictwa. Wśród nich znalazło się zwierzę o całkowicie białym umaszczeniu, różniące się od pozostałych.



Mimo że w Polsce daniele są popularną zwierzyną, to spotkanie białego jest rzadkością. Dlatego jeśli myśliwy spotka zwierzę-albinosa, to do niego nie strzeli. - Stare, ale wiecznie żywe przysłowie myśliwskie głosi, że „kto białego zabije, roku nie pożyje” - mówi nasz reporter, Marek Ledwosiński, w swojej relacji.