Było tam żydowskie getto. We Włocławku uczczono pamięć o ofiarach Holokaustu

2026-01-27, 11:56  Agnieszka Marszał/Redakcja
We Włocławku m.in. władze miasta uczciły Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu/fot. Facebook/Włocławek

27 stycznia to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Obchodzimy go w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. We Włocławku, w miejscu, w którym za czasów II wojny światowej było żydowskie getto złożono kwiaty oraz zapalono znicze.

Włocławska macewa, która znajduje się w miejscu, w którym kiedyś było żydowskie getto, to symbol dawnych, wojennych czasów. Przed II wojną światową w mieście mieszkało ok. 15 tysięcy Żydów. Stanowili oni aż 20 proc. ludności Włocławka. W czasie okupacji cierpieli i umierali oni w getcie, którego na szczęście już nie ma.

Przedstawiciele władz, nauczyciele i uczniowie złożyli we wtorek 27 stycznia kwiaty i zapalili znicze przed symboliczną macewą przy Zespole Szkół Budowlanych. - Przypominając o tragicznej historii, staramy się również krzewić tolerancję, akceptacje, wielokulturowość - mówi Joanna Wiewiórska, dyrektor placówki. - To taki dzień, który ma nie pozwolić zapomnieć o tym, co się kiedyś wydarzyło - dodaje.

Więcej w relacji Agnieszki Marszał.

Relacja Agnieszki Marszał

