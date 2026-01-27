Wyciek gazu azotowego niedaleko Włocławka. Cztery pojemniki rozszczelniły się [AKTUALIZACJA]

2026-01-27, 10:03 Agnieszka Marszał/Redakcja

Wyciek gazu w Bądkowie (pow. aleksandrowski). Fot. ilustracyjne

Do wycieku gazu doszło w jednej z firm w miejscowości Bądkowo (pow. aleksandrowski). Doszło do rozszczelnienia czterech pojemników.

Strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Włocławka przez 5 godzin przepompowywali kwas do nowych pojemników. Postawili też kurtynę wodną, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się tlenku azotu na terenie zakładu. Substancja została zabezpieczona, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał i - jak informują strażacy - nie ma też zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.



