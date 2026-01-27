Po śmierci podopiecznej DPS-u we Włocławku radni PiS żądają ujawnienia wyników kontroli

2026-01-27, 19:10 Marek Ledwosiński/Redakcja

Po śmierci podopiecznej DPS-u we Włocławku radni PiS pytają o wyniki kontroli/fot. Pixabay

W trakcie poniedziałkowej sesji Rady Miasta radni Prawa i Sprawiedliwości zażądali ujawnienia wyników wewnętrznej kontroli, przeprowadzonej przez służby Ratusza. Szef klubu radnych, Jarosław Chmielewski, zarzuca prezydentowi miasta opieszałość.

Nie słabną emocje po dramatycznym wypadku w Domu Pomocy Społecznej przy Nowomiejskiej we Włocławku. Przypomnijmy, 11 stycznia cierpiąca na demencję 84-latka wieczorem niepostrzeżenie wyszła z budynku. Po kilku godzinach znaleziono jej ciało. Umarła z wychłodzenia.



- Minęły przeszło dwa tygodnie od tej tragedii, a my nie wiemy, czy zostały przedsięwzięte środki, które mają zapobiec tego typu sytuacjom. Jest to sytuacja oburzająca. Kontrola się zakończyła, a prezydent do tej pory nie zapoznał się z jej wynikami i nie przedstawił ich na sesji rady miasta - mówił Jarosław Chmielewski, szef klubu radnych PiS.



Prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki, wyjaśnia, że nie zna wyników kontroli i nie mógł ich przedstawić, bo końcowe opracowanie jeszcze do niego nie dotarło:

- Nie otrzymałem jeszcze wyników kontroli ani od wojewody, ani tej kontroli, którą zleciłem. Jak tylko otrzymam wyniki, ustalenia komisji kontrolnej, niezwłocznie się z nimi zapoznam. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby zwlekać, tylko te wyniki muszą być.



Śledztwo w sprawie śmierci podopiecznej DPS prowadzi Prokuratura Rejonowa we Włocławku. Postępowanie jest na etapie wstępnym - nie ma jeszcze żadnych konkretnych ustaleń.