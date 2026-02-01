We Włocławku będą uczyć ze wsparciem. To szansa dla uczniów o specjalnych potrzebach

2026-02-01, 10:30 Agnieszka Marszał/Redakcja

We Włocławku działa Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą/ Fot. Nadesłane/SCWEW

Mamy coraz więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla nauczycieli to wyzwanie - muszą dostosować program i metody pracy do bardzo zróżnicowanych możliwości uczniów. We Włocławku pomoże im Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą.

To projekt realizowany przez nauczycieli z Zespołu Szkół nr 3, którzy na co dzień pracują z uczniami z niepełnosprawnościami. Dziś oficjalnie rozpoczęło działalność Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą.



- Niejednokrotnie uczniowie z niepełnosprawnościami w szkołach masowych napotykają na szereg różnych trudności, które są zmartwieniem nauczycieli - podkreśla Monika Lamka-Czerwińska, oligofrenopedagog w zespole szkół nr 3, mama 23-letniej Nadii z niepełnosprawnością sprzężoną. - My chcemy z nimi podzielić się przede wszystkim wiedzą i doświadczeniem, jakie mamy - dodaje.



Ewa Fol, liderka Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą opowiada, co się tam będzie działo.



- Jest tych działań kilka. Zaczęliśmy od diagnozy pogłębionej. Teraz odbywają się konsultacje eksperckie - indywidualne i grupowe, dla nauczycieli, specjalistów, pracowników placówek, ale również dla rodziców. Będzie też otwarta wypożyczalnia sprzętu i pomocy dydaktycznych. Otworzymy sieć współpracy otworzymy - mówi Ewa Fol.



Ze wsparcia skorzystają nauczyciele i pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, a także rodzice i uczniowie.



