We Włocławku będą uczyć ze wsparciem. To szansa dla uczniów o specjalnych potrzebach

2026-02-01, 10:30  Agnieszka Marszał/Redakcja
We Włocławku działa Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą/ Fot. Nadesłane/SCWEW

We Włocławku działa Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą/ Fot. Nadesłane/SCWEW

Mamy coraz więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla nauczycieli to wyzwanie - muszą dostosować program i metody pracy do bardzo zróżnicowanych możliwości uczniów. We Włocławku pomoże im Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą.

To projekt realizowany przez nauczycieli z Zespołu Szkół nr 3, którzy na co dzień pracują z uczniami z niepełnosprawnościami. Dziś oficjalnie rozpoczęło działalność Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą.

- Niejednokrotnie uczniowie z niepełnosprawnościami w szkołach masowych napotykają na szereg różnych trudności, które są zmartwieniem nauczycieli - podkreśla Monika Lamka-Czerwińska, oligofrenopedagog w zespole szkół nr 3, mama 23-letniej Nadii z niepełnosprawnością sprzężoną. - My chcemy z nimi podzielić się przede wszystkim wiedzą i doświadczeniem, jakie mamy - dodaje.

Ewa Fol, liderka Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą opowiada, co się tam będzie działo.

- Jest tych działań kilka. Zaczęliśmy od diagnozy pogłębionej. Teraz odbywają się konsultacje eksperckie - indywidualne i grupowe, dla nauczycieli, specjalistów, pracowników placówek, ale również dla rodziców. Będzie też otwarta wypożyczalnia sprzętu i pomocy dydaktycznych. Otworzymy sieć współpracy otworzymy - mówi Ewa Fol.

Ze wsparcia skorzystają nauczyciele i pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, a także rodzice i uczniowie.

Więcej w relacji Agnieszki Marszał - poniżej.

Relacja Agnieszki Marszał

Włocławek

Region

Harcerze z Bydgoszczy na światowym poziomie. Takiego sukcesu nie odniósł wcześniej nikt w kraju

Harcerze z Bydgoszczy na światowym poziomie. Takiego sukcesu nie odniósł wcześniej nikt w kraju

2026-02-01, 13:17
Sporo chętnych do zjeżdżania na stoku w Myślęcinku. Można za darmo testować narty [zdjęcia]

Sporo chętnych do zjeżdżania na stoku w Myślęcinku. Można za darmo testować narty! [zdjęcia]

2026-02-01, 09:00
Od nauki języków po zajęcia z terrarystyki w Akademii Politechniki Bydgoskiej

Od nauki języków po zajęcia z terrarystyki w Akademii Politechniki Bydgoskiej

2026-02-01, 08:00
Od północy w Bydgoszczy mamy zakaz kupowania napojów z procentami po nocach. Ma być spokojniej

Od północy w Bydgoszczy mamy zakaz kupowania napojów z procentami po nocach. Ma być spokojniej

2026-01-31, 21:50
Chciał sprzedać kilogram środków odurzających. Wszystko miał gotowe w mieszkaniu

Chciał sprzedać kilogram środków odurzających. Wszystko miał gotowe w mieszkaniu

2026-01-31, 21:00
Większy lokal - więcej możliwości. Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu zmienia oblicze [zdjęcia]

Większy lokal - więcej możliwości. Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu zmienia oblicze [zdjęcia]

2026-01-31, 20:00
Mróz i wiatr wzięły nas w silny uścisk. W Toruniu ustawiono koksowniki i ogrzewane namioty [wideo, zdjęcia]

Mróz i wiatr wzięły nas w silny uścisk. W Toruniu ustawiono koksowniki i ogrzewane namioty [wideo, zdjęcia]

2026-01-31, 19:30
Policjanci z pomocą polecieli na skrzydłach. Łabędź wylądował na moście i biegał między autami [zdjęcia]

Policjanci z pomocą polecieli na skrzydłach. Łabędź wylądował na moście i biegał między autami [zdjęcia]

2026-01-31, 18:50
Zimowe Igrzyska w wersji mini rozpoczęły się dziś w Toruniu. To dwudniowe wydarzenie

Zimowe Igrzyska w wersji mini rozpoczęły się dziś w Toruniu. To dwudniowe wydarzenie

2026-01-31, 18:15

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę