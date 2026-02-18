Posłanka Hartwich popiera pomysł utworzenia rzecznika rodzin osób z niepełnosprawnościami

2026-02-18, 18:20 Adriana Andrzejewska-Kuras/DW

Posłanka Iwona Hartwich/PR PiK, archiwum

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich popiera pomysł utworzenia rzecznika rodzin osób z niepełnosprawnościami. O inicjatywie mówiła w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK przedstawicielka Fundacji Espero, Marta Berłowska. Miałyby też powstać punkty wsparcia dla rodzin w każdym województwie.

Posłanka Hartwich powiedziała Polskiemu Radiu PiK, że poprze inicjatywę, ale jej zdaniem rzecznik powinien wspierać nie tylko rodziny dzieci, jak proponuje fundacja, ale też dorosłych niepełnosprawnych.



- Rzeczywiście system pomocy jest bardzo rozproszony - przyznaje Iwona Hartwich. - Ten rzecznik będzie potrzebny wszystkim. Nie możemy się ograniczać tylko do dzieci, bo one szybko rosną. Sama przez to przechodziłam i wiem, że kiedy dziecko osiąga pełnoletność, jest ogromny przewrót: wtedy tracimy lekarzy, musimy składać nowe wnioski o rentę socjalną i tak dalej i tak dalej - dodaje.



Iwona Hartwich zapowiedziała, że w tej sprawie porozmawia z pełnomocniczką rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Mają Nowak i z ministrą rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszką Dziemianowicz-Bąk. Posłanka poinformowała też, że wyda informator o świadczeniach i ulgach dla osób z niepełnosprawnościami.