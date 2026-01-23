Miał być ogólnopolski hit i tłumy, a brakuje uczniów kierunku technik dentystyczny [zdjęcia]

2026-01-23, 08:24 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

Bydgoska szkoła dla niesłyszących i słabo słyszących uczniów zapowiada ogólnopolską akcję promocyjną. Chodzi o wypromowanie kierunku: technik dentystyczny.

Były plany, duże inwestycje i zapowiedzi ogromnego zainteresowania, a jak jest? Szkoła stworzyła go kilka lat temu. Miał być ogólnopolskim polskim hitem. Osoby z niepełnosprawnością mogą tam zdobyć atrakcyjny zawód. Absolwenci mogą pracować w pracowniach protetycznych. Dlaczego zatem zainteresowania nie ma? O tym Sława Skibińska rozmawiała z dyrektorem szkoły Ryszardem Bieleckim, jego zastępczynią Beatą Dziaszyk i opiekunką pracowni dentystycznej Lucyną Jóźwiak.



- Rodzice mogą nie wiedzieć o tym, że jest taki kierunek. Mamy przeróżne sygnały nawet z regionu, że nie informuje się rodziców, o tej placówce. Młodzież jest kierowana do szkół na terenie miasta czy gminy, do placówek prowadzonych przez lokalny samorząd. Za każdym uczniem trafiają do samorządów pieniądze i to jest chyba powodem - usłyszała reporterka Polskiego Radia PiK.



Cała relacja poniżej.