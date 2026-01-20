Gogle VR i laptopy dla uczniów. 110 szkół w regionie otrzyma nowoczesne urządzenia

2026-01-20, 06:52 Bartosz Nawrocki/Redakcja

Szkoły otrzymały gogle VR i laptopy/fot. Bartosz Nawrocki

Nowoczesne urządzenia trafią do szkół w regionie. Mają pomóc wybrać uczniom przyszłą ścieżkę zawodową.

To m. in. gogle VR oraz laptopy, zaprezentowane na konferencji „Kierunek-Zawód" w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy.



- Urządzenia będą pozwalały wykształcić różne umiejętności, przydatne przy tych wszystkich zawodach, w których będzie wykorzystywana sztuczna inteligencja – mówił obecny na konferencji wicemarszałek regionu Zbigniew Ostrowski. - Przede wszystkim wprowadzają nowe techniki, na przykład rozszerzoną rzeczywistość.



– Nowoczesne narządzie mamy już w szkole, są wykorzystywane. Oczywiście otrzymujemy teraz takie, których dotąd nie mieliśmy – mówi Przemysław Kotłowski, dyrektor SP nr 63 z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy. - Na tej podstawie była robiona diagnoza i urządzenia do szkoły dotarły. Umożliwiają rozwój młodzieży, uczą chociażby współpracy.



Projekt kosztuje ponad 5,2 mln zł i będzie realizowany w 110 szkołach w całym regionie.