Szkoła uratowana. Samorządowcy ugięli się pod ciężarem argumentów rodziców

2026-01-16, 19:00 Marcin Doliński/Redakcja

Szkoła podstawowa w Lipinkach/ Fot. Marcin Doliński

Mała szkoła w Lipinkach w gminie Warlubie w powiecie świeckim nie zostanie zamknięta. Upór rodziców i nauczycieli się opłacił.

Wójt gminy i radni zmienili zdanie w tej sprawie. W szkole podstawowej w Lipinkach przez najbliższe lata nadal będą uczyły się dzieci.



- Jestem przewodniczącym Rady Rodziców i widzę, jak wielu osobom los naszej szkoły nie jest obojętny - mówi Paweł Łapiński, ojciec jednego z uczniów placówki. - To naprawdę poprawiło nastrój wielu ludziom - dodał.



Wśród nich jest też Daniel Kalinowski, dyrektor ocalonej podstawówki.



- Szkoła, której mam zaszczyt być dyrektorem, będzie funkcjonować przez najbliższe lata. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Wierzę, że jest to instytucja potrzebna tej części gminy Warlubie.



Mariusz Kosikowski wójt gminy zapowiada, że w najbliższych latach nic się w tej kwestii nie zmieni.



- Pozostanie szkołą podstawową w pełnym wymiarze - deklaruje włodarz. - Analizując prognozy urodzeń na najbliższe lata, możemy przypuszczać, że znacznie liczebności nie zmniejszy, więc najprawdopodobniej w najbliższym czasie ta szkoła pozostanie w obecnej formie - dodał.