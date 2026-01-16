Nie mogli dowieźć dzieci, odwołali zajęcia. W jakich szkołach jeszcze nie ma lekcji?

2026-01-16, 11:00 Monika Siwak

W dziewięciu szkołach w piątek jeszcze nie ma lekcji/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Do dziewięciu spadła liczba szkół w regonie, które odwołały zajęcia z powodu gołoledzi.

W środę poruszanie się po drogach i chodnikach stało się bardzo trudne i niebezpieczne, bo padał marznący deszcz. Lód na chodnikach i ulicach miejscami nadal się utrzymuje. Ze względów bezpieczeństwa władze samorządowe w wielu miejscowościach odwołały wówczas lekcje. Stało się tak w 140 placówkach, m.in. gminach Kcynia, Gniewkowo, Kikół i Chełmno.



W szkołach gdzie nie odbywały się zajęcia, zorganizowano opiekę dla dzieci, które mimo wszystko dotarły do placówek.



W piątek dzieci nie mają lekcji i dowozów do szkół podstawowych w podbydgoskich Białych Błotach, Brzozie, Łochowie oraz w Przyłękach, Płowężu, Góralach i Jabłonowie Pomorskim a także w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy.