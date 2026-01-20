Nowe liceum ma powstać w Bydgoszczy. Dla tych, którzy nie odnajdują się w zwykłej szkole

2026-01-20, 16:20  Monika Siwak/Redakcja
Fundacja Przestrzeń emocji chciałaby założyć liceum ogólnokształcące w budynku po żłobku przy ul. Brzęczkowskiego w Fordonie/ Fot. Pexels

To ma być szkoła bez ocen i bez presji. Fundacja Przestrzeń emocji chciałaby założyć liceum w budynku po żłobku przy ul. Brzęczkowskiego w Fordonie.

Bydgoska Fundacja Przestrzeń emocji chce stworzyć nowe liceum w mieście. To ma być miejsce, w którym mogą się dobrze czuć i uczyć ci, którzy nie odnajdują się w zwykłej szkole.

Jak mówi Magdalena Talkowska, prezeska fundacji, psycholożka, standardowe lekcje wcale nie sprzyjają efektywnej nauce.

- Odbywają się trochę przez zastraszanie, wymuszanie - mówi Magdalena Talkowska. - Dzieci chodzą zestresowane do szkoły, ciągle mają poczucie, że są niewystarczające. Uczą się dla ocen, nie dla siebie. Dochodzi ciśnienie powodowane przez rodziców. Na przełomie października i listopada co roku odnotowujemy bardzo duży wzrost liczby dzieci, które do nas trafiają z depresjami, ze szkolnymi, lękami. Młodzi ludzie okaleczają się, mają myśli samobójcze, trafiają do nas też osoby po próbach samobójczych - dodaje.

Fundacja pracuje nad alternatywą.

- Nie o to chodzi, żeby stworzyć szkołę, w której dziecko nie musi nic robić. Nie, ma rzeczywiście z lekcji dużo wynieść, ma mieć satysfakcję, ale też mają być zabezpieczone jego naturalne potrzeby chęci nauki - tłumaczy Magdalena Talkowska.

To miałaby być szkoła działająca w oparciu o neurodydaktykę, sprzyjająca naturalnym procesom nauki, szkoła bez ocen. Fundacja chciałaby założyć liceum ogólnokształcące w budynku po żłobku przy ul. Brzęczkowskiego w Fordonie. Trwają rozmowy z miastem na temat tej siedziby. Miałaby się tam znaleźć m.in. sala do integracji sensorycznej. Klasy liczyłyby do 15 osób. Są już chętni nauczyciele. Placówka miałaby zacząć działać we wrześniu.

Relacja Moniki Siwak

