Tragedia w Chełmnie! Zginęło troje dzieci i ich mama! Zabójcą był czad! Relacje PR PiK [wideo]

Cztery osoby zginęły w Chełmnie zatrute tlenkiem węgla/fot. Marcin Doliński
Nie było z nimi kontaktu od kilku dni. Gdy strażacy na prośbę krewnej wyważyli drzwi, w środku zobaczyli czworo martwych ludzi. Zginęło troje dzieci w wieku 2,7 i 11 lat oraz ich 30-letnia matka. Dramat rozegrał się w domu przy ul. Stare Planty.
Służby zaalarmowała kobieta, która przekazała, że od kilku dni nie może skontaktować się z siostrą, a jej dzieci nie przychodzą do szkoły.
- O godzinie 17:03 otrzymaliśmy prośbę o otwarcie mieszkania przy ul. Stare Planty w Chełmnie - mówi oficer prasowy chełmińskiej policji, kpt. mgr inż. Kasper Korczak. - Po siłowym otwarciu drzwi wewnątrz znaleźliśmy zwłoki czterech osób: kobiety i trójki dzieci. Nasze urządzenia pomiarowe w momencie wejścia do mieszkania wskazały poziom ponad 900 PPM tlenku węgla, czyli bardzo wysoki. Znalezione osoby nie wykazywały żadnych funkcji życiowych.
Ofiary to 2-letni chłopiec i dwie dziewczynki w wieku 7 i 11 lat. Policja ma pewność, że czad wydobywał się od dłuższego czasu.
Jak podkreśla rzecznik chełmińskich strażaków, obecność tlenku węgla w pomieszczeniu może świadczyć o nieprawidłowym działaniu piecyka bądź innego urządzenie do ogrzewania wody czy mieszkania. Pozostałe lokale zostały sprawdzone przez strażaków. Nie wykryto żadnych przekroczeń norm.
Ostateczną przyczynę śmierci ustali prokuratorskie śledztwo.
Mówi oficer prasowy chełmińskiej policji, kpt. mgr inż. Kasper Korczak
Mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu starsza brygadier Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
Mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu starsza brygadier Małgorzata Jarocka-Krzemkowska
Mówią sąsiedzi, znajomi rodziny i mieszkańcy Chełmna
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę