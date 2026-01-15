Tragedia w Chełmnie! Zginęło troje dzieci i ich mama! Zabójcą był czad! Relacje PR PiK [wideo]

2026-01-15, 18:16 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Cztery osoby zginęły w Chełmnie zatrute tlenkiem węgla/fot. Marcin Doliński

Nie było z nimi kontaktu od kilku dni. Gdy strażacy na prośbę krewnej wyważyli drzwi, w środku zobaczyli czworo martwych ludzi. Zginęło troje dzieci w wieku 2,7 i 11 lat oraz ich 30-letnia matka. Dramat rozegrał się w domu przy ul. Stare Planty.

Służby zaalarmowała kobieta, która przekazała, że od kilku dni nie może skontaktować się z siostrą, a jej dzieci nie przychodzą do szkoły.



- O godzinie 17:03 otrzymaliśmy prośbę o otwarcie mieszkania przy ul. Stare Planty w Chełmnie - mówi oficer prasowy chełmińskiej policji, kpt. mgr inż. Kasper Korczak. - Po siłowym otwarciu drzwi wewnątrz znaleźliśmy zwłoki czterech osób: kobiety i trójki dzieci. Nasze urządzenia pomiarowe w momencie wejścia do mieszkania wskazały poziom ponad 900 PPM tlenku węgla, czyli bardzo wysoki. Znalezione osoby nie wykazywały żadnych funkcji życiowych.



Ofiary to 2-letni chłopiec i dwie dziewczynki w wieku 7 i 11 lat. Policja ma pewność, że czad wydobywał się od dłuższego czasu.



Jak podkreśla rzecznik chełmińskich strażaków, obecność tlenku węgla w pomieszczeniu może świadczyć o nieprawidłowym działaniu piecyka bądź innego urządzenie do ogrzewania wody czy mieszkania. Pozostałe lokale zostały sprawdzone przez strażaków. Nie wykryto żadnych przekroczeń norm.



Ostateczną przyczynę śmierci ustali prokuratorskie śledztwo.