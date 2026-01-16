Śledztwo po śmierci matki i trójki dzieci w Chełmnie. W domu zabezpieczono też zwłoki psa

2026-01-16, 09:59 Polska Agencja Prasowa/Marcin Doliński/Michał Zaręba/Redakcja

Pod wejściem do mieszkania, w którym zginęła kobieta i troje dzieci, płoną znicze/fot. Marcin Doliński

Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie śmierci matki i trójki dzieci w Chełmnie. Cała rodzina zmarła najprawdopodobniej wskutek zatrucia tlenkiem węgla. Burmistrz zwołuje sztab kryzysowy.

Jak informowaliśmy w środę wieczorem, ciała matki i trojga dzieci znaleziono w kamienicy w śródmieściu Chełmna. Policję zaalarmowała siostra ofiary. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia wykryli urządzeniami pomiarowymi bardzo duże stężenie tlenku węgla.



W domu był też pies

– Wczoraj wieczorem udało się przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego. Udało się przesłuchać sąsiadów, a także siostrę i brata zmarłej. Zabezpieczono także zwłoki całej czwórki ofiar, a także psa, bo on także był w tym domu – mówi rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu Izabela Oliver.



Podkreśla, że w piątek wszczęte zostaje śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. – Obecnie wykluczamy udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na ten moment oceniamy, że był to nieszczęśliwy wypadek. Ustalenie, co było przyczyną tej tragedii, jeszcze potrwa. Jedną z prawdopodobnych hipotez jest zły stan piecyka gazowego, ale musimy poczekać na opinię biegłego – wskazuje rzecznik.



Kiedy doszło do tragedii?

Sekcje zwłok ofiar będą przeprowadzone w poniedziałek. Do zdarzenia doszło na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Zmarła 31-letnia matka, a także syn w wieku 2 lat i córki w wieku 7 i 12 lat. Tragicznego odkrycia dokonali strażacy. Interweniowali po zgłoszeniu rodziny, która była zaniepokojona brakiem kontaktu z krewną.



Rzeczniczka prasowa policji w Chełmnie mł. asp. Agnieszka Stankiewicz informuje, że funkcjonariusze cały czas pracują w miejscu tragedii i wykonują czynności na polecenie prokuratora. – Służby zawiadomiła siostra kobiety, która nie miała z nią kontaktu od poniedziałku. Dzieci miały nie być w szkole też od tego dnia. Kiedy jednak doszło do tragedii? Tego w tym momencie nie wiemy – wskazuje mł. asp. Stankiewicz. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną zaczadzenia był ulatniający się gaz z instalacji przepływowego podgrzewacza wody, tzw. piecyka gazowego.



Sąsiedzi zszokowani tragedią

Dom, w którym doszło do tragedii, to mała kamienica na obrzeżach chełmińskiej Starówki. Nikt wcześniej nie zgłosił jednak służbom, że w budynku dzieje się od kilku dni coś niepokojącego. Mieszkańcy okolicy są wstrząśnięci tragedią. Zgodnie twierdzili, że nie przypominają sobie takiej sytuacji w Chełmnie w ostatnich latach.



– Znaliśmy tę rodzinę bardzo dobrze. Ta kobieta sama wychowywała te dzieci. Na parterze po prawej mieszkali. W tym domu żyje kilka rodzin, ale wie pan, jak to jest. Szczególnie teraz, gdy było zimno, to ludzie z domów nie wychodzili, nie interesowali się pewnie szczególnie – mówi sąsiadka mieszkająca parę budynków dalej. Dodaje, że zarówno kobietę, jak i jej córki wiele razy widywała, gdy spacerowały z psem.



Czujki czadu dla mieszkańców

Już wiadomo, że w domu, w którym zginęła kobieta i dzieci nie było czujki czadu. Przyczyny i okoliczności zdarzenia będą szczegółowo wyjaśniane w czasie śledztwa z udziałem biegłych. Przed wejściem do mieszkania, w którym zginęła matka i troje dzieci, płoną znicze.



Burmistrz Mariusz Kędzierski zwołał w piątek sztab kryzysowy w Chełmnie. Pomoc psychologiczna dla wszystkich uczniów i bezpłatne czujki czadu dla mieszkańców Chełmna - to ustalenia po spotkaniu.