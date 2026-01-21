Śmiertelny wypadek w Kowalu w powiecie włocławskim

2026-01-21, 14:56 Monika Siwak / Redakcja

Fot. Ilustracyjne

W miejscowości Przydatki Gołaszewskie auto osobowe wjechało w tył ciężarówki. Jedna osoba nie żyje.

- Kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć na miejscu - mówi mł. bryg. Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej we Włocławku. - Na miejscu działają trzy zastępy straży pożarnej. Policjanci ustalają przyczyny wypadku.



Na odcinku trasy z Kowala do Włocławka ruch odbywa się wahadłowo.



Mężczyzna, który zginął jechał samochodem sam.



