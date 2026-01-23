Wypadek na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy, przy wjeździe na Most Kazimierza Wielkiego

2026-01-23, 08:40  Agata Raczek
Wypadek na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy/fot. Post Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy.

Na ul. Fordońskiej w okolicach wjazdu na Most Kazimierza Wielkiego przed godz. 8.00 zderzyły się dwa samochody osobowe.

Na miejscu trwają działania służb ratowniczych. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu.

