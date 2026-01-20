Jest wyrok po wypadku na Rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy. Zginęła 12-letnia Wiktoria

2026-01-20, 14:20 Tatiana Adonis/Redakcja

Sąd uniewinnił Romana Sarneckiego (mężczyzna zgodził się na publikację swoich danych) od zarzucanych mu czynów/ Fot. Tatiana Adonis

Sąd orzekł, że sprawca był tylko jeden i skazał go na rok bezwzględnego więzienia. Drugi z kierowców, biorących udział w tragicznym zdarzeniu na Rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy sprzed niemal pięciu lat, został uniewinniony.

Sąd uniewinnił Romana Sarneckiego (mężczyzna zgodził się na publikację swoich danych) od zarzucanych mu czynów, a Ryszarda M. uznał za jedynego sprawcę zdarzenia i wymierzył mu karę roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Zwiększył także nawiązkę, jaką mężczyzna musi zapłacić rodzicom zmarłej Wiktorii z 10 do 25 tys. zł.



Przypomnijmy: do wypadku doszło 14 czerwca 2021 roku. 12-letnia Wiktoria szła tego dnia rano do szkoły. Na Rondzie Inowrocławskim - w wyniku kolizji - jedno z aut wjechało na chodnik i uderzyło w słup sygnalizacji, który spadł na osoby stojące na przejściu dla pieszych. Dziewczynka zginęła na miejscu, a 83-letni mężczyzna trafił do szpitala.



W lutym 2023 roku sąd pierwszej instancji uznał, że obaj kierowcy przyczynili się do wypadku i skazał ich na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz orzekł roczny zakaz prowadzenia pojazdów. We wtorek, 20 stycznia sąd drugiej instancji zmienił tamto orzeczenie.