Właścicielka mieszkania, w którym zginęli matka i troje dzieci, zostanie dłużej w areszcie

2026-02-19, 21:00  Marcin Doliński/MG
Przed wejściem do mieszkania, w którym zginęła kobieta i troje dzieci, płonęły znicze/fot. Marcin Doliński, Archiwum

Przed wejściem do mieszkania, w którym zginęła kobieta i troje dzieci, płonęły znicze/fot. Marcin Doliński, Archiwum

Kolejne dwa miesiące spędzi w areszcie kobieta, w której mieszkaniu w Chełmnie doszło do rodzinnej tragedii. Zginęła wtedy matka i troje dzieci - zabił ich czad.

Sąd na wniosek prokuratury przedłużył pobyt Joanny M. w więzieniu. Kobiecie postawiono zarzut nakłaniania do podrobienia dokumentów. Chodziło o przeglądy pieca.

Przypomnijmy, że zarzuty usłyszał również kominiarz. Opinia biegłego z zakresu pożarnictwa ma być znana pod koniec marca.

