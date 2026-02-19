Właścicielka mieszkania, w którym zginęli matka i troje dzieci, zostanie dłużej w areszcie
Kolejne dwa miesiące spędzi w areszcie kobieta, w której mieszkaniu w Chełmnie doszło do rodzinnej tragedii. Zginęła wtedy matka i troje dzieci - zabił ich czad.
Sąd na wniosek prokuratury przedłużył pobyt Joanny M. w więzieniu. Kobiecie postawiono zarzut nakłaniania do podrobienia dokumentów. Chodziło o przeglądy pieca.
Przypomnijmy, że zarzuty usłyszał również kominiarz. Opinia biegłego z zakresu pożarnictwa ma być znana pod koniec marca.