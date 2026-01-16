Poniżali i bili kolegę, wszystko filmowali. Nastolatkami zajmie się sąd rodzinny

2026-01-16, 18:30 Redakcja

Policjanci apelują do wszystkich rodziców, aby zachowali czujność i rozmawiali ze swoimi dziećmi/ Fot. Archiwum

Do bulwersującej sytuacji doszło w aleksandrowskiej szkole. Na policję przyszła mama chłopca, który był nękany przez kolegów.

Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego dowiedzieli się o wszystkim 15 stycznia od jednej z mam ucznia tamtejszej szkoły. Oprawcami jej syna mieli być koledzy z klasy, 15-latkowie. Nagrywali swoje poczynienia.



- Do sprawy policjanci przesłuchali ustalonych świadków i zabezpieczyli nagrania, na których zarejestrowane były akty przemocy wobec 15-latka. Na filmach koledzy z klasy nękają pokrzywdzonego, m.in. uderzając go w twarz i poniżając - opisuje asp. szt. Marta Białkowska-Błachowicz, rzeczniczka policji w Aleksandrowie Kujawskim.



Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy dwóch 15-latków. Nieletni mają odpowiedzieć za pobicie i nękanie pokrzywdzonego rówieśnika.



- Dodatkowo do sprawy została już ustalona trzecia osoba, która brała udział w zdarzeniu. Wobec niej również będą wykonywane czynności procesowe - relacjonuje Marta Białkowska-Błachowicz.



Policjanci apelują do wszystkich rodziców, aby zachowali czujność i rozmawiali ze swoimi dziećmi, a w razie potrzeby zgłaszali incydenty mundurowym.