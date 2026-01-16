Miał trzy zakazy kierowania autem, ale usiadł za kierownicą. Teraz może trafić na 5 lat do więzienia

2026-01-16, 14:43  Redakcja
Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami/fot. materiały policji

Kierowca z sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów został zatrzymany w Janikowie, w powiecie inowrocławskim.

W nocy z wtorku na środę, na ulicy Słonecznej w Janikowie, patrol policji zauważył mazdę, która miała niesprawne oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej. Pojazd został zatrzymany do kontroli. 

- Policjanci ustalili, że samochodem kierował 43-letni mężczyzna z Janikowa, który ma już trzy aktualne zakazy sądowe, ważne do 2027, 2028 i 2029 roku. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie -  mówi oficer prasowy inowrocławskiej policji aspirant sztabowy Izabella Drobniecka.

Mieszkańcowi Janikowa funkcjonariusze postawili zarzuty: kierowania pojazdem pomimo sądowych zakazów oraz prowadzenia pojazdu wbrew decyzji organu o cofnięciu uprawnień. Został też doprowadzony do oskarżyciela i sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami w ramach aresztu tymczasowego. Grozi mu kara pięciu lat więzienia. 

