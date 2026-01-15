Podpalił drzwi jednej z kamienic w Chełmży. 19-latkowi grozi do 15 lat więzienia

2026-01-15, 10:35 Michał Zaręba/Redakcja

19-latkowi, za podpalenie drzwi oraz inne przestępstwa grozi do 15 lat więzienia/fot. KMP w Toruniu

Policjanci zatrzymali 19-latka, który podłożył ogień pod drzwi jednej z kamienic w Chełmży. Szybko wyszło na jaw, że ten sam mężczyzna może stać za innymi poważnymi przestępstwami, takimi jak rozboje, usiłowania rozbojów i kradzież rozbójnicza.

W niedzielę (11 stycznia) w nocy policjanci z Chełmży otrzymali zgłoszenie o podpaleniu drzwi w jednej z kamienic. Pożar został szybko ugaszony. Mundurowi szybko ustalili, że za podpaleniem stoi 19-letni mieszkaniec powiatu toruńskiego. Tej samej nocy został przez policjantów namierzony i zatrzymany.



Policjanci ustalili ponadto, że ten sam mężczyzna jest najprawdopodobniej odpowiedzialny także za inne przestępstwa. - Podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące podpalenia budynku w Chełmży, czym spowodował zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia osób, ale także mienia, oraz 6 innych zabronionych czynów na terenie Torunia - mówi asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji. - Tam miał dokonywać rozbojów, usiłowań rozbojów oraz jednej kradzieży rozbójniczej - wszystko w styczniu tego roku - dodaje.



W środę 14 stycznia sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury, stosując wobec 19-latka trzymiesięczny, tymczasowy areszt. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 15 lat pozbawienia wolności.