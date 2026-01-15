Spowodował śmiertelny wypadek w Bydgoszczy. Rozpoczął się proces 31-latka

2026-01-15, 12:58 Tatiana Adonis/Redakcja

Rozpoczął się proces 31-letniego Łukasza L., który w sierpniu zeszłego roku spowodował tragiczny wypadek w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

W bydgoskim sądzie w czwartek (15 stycznia) rozpoczął się proces 31-letniego Łukasza L., który spowodował śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Wrocławskiej w Bydgoszczy.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w sierpniu zeszłego roku. W jego wyniku zginął 70-letni kierowca opla. Według śledczych kierowca auta marki Porsche jechał po mieście z prędkością ponad 150 km/h. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. - Jadąc nie zachował szczególnej ostrożności, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze oraz przekroczył prędkość o około 100 km/h, czym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powodując nieumyślnie wypadek drogowy - brzmi akt oskarżenia odczytany przez Kamilę Kopczyńską z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe.



31-latek przyznał się do winy i przeprosił bliskich ofiary. Chciał dobrowolnie poddać się karze, ale wnioskowi sprzeciwiła się prokuratura. - Wniosek obrony stanowi nie tylko kpinę z wymiaru sprawiedliwości, ale też kpinę z życia ludzkiego, które jest najwyższą wartością - zaznaczyła prokurator.