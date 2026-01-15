Kierował autem pomimo sądowego zakazu. Do tego był pod wpływem alkoholu

2026-01-15, 09:45  Marcin Doliński/Redakcja
31-latek z powiatu toruńskiego najbliższe cztery miesiące spędzi w więzieniu/fot. Pixabay

31-latek z powiatu toruńskiego najbliższe cztery miesiące spędzi w więzieniu/fot. Pixabay

Kierowca-recydywista trafił na cztery miesiące do więzienia. Ujęli go chełmińscy policjanci po tym, jak dostrzegli, że zachowywał się nerwowo. Badanie alkomatem wskazało, że w swoim organizmie miał blisko dwa promile alkoholu.

Do zatrzymania kierowcy doszło w Grzybnie w powiecie chełmińskim. 31-latek nerwowo kierował pojazdem, a na widok policyjnego radiowozu zmienił kierunek jazdy. - Funkcjonariusze zatrzymali auto do kontroli i, jak się okazało, pojazdem kierował mieszkaniec powiatu toruńskiego - informuje młodszy aspirant Agnieszka Stankiewicz z chełmińskiej policji.

Mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wskazało prawie dwa promile alkoholu w jego organizmie. Ponadto prowadził auto, mimo sądowego zakazu. - Obowiązywał go do września 2026 roku. Wobec 31-latka orzeczono wyrok czterech miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności - dodaje Agnieszka Stankiewicz.

Kierowca ma dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Musi zapłacić również nawiązkę na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Co więcej, stracił auto, którym jechał.

Mówi młodszy aspirant Agnieszka Stankiewicz z chełmińskiej policji

