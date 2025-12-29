Chełmno zwróci się w kierunku Wisły. To nowy pomysł promocyjny chełmińskich władz miast

2025-12-29, 07:50  Marcin Doliński / Redakcja
Promocja Chełmno od nowego roku ma być ukierunkowana na Wisłę. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Już nie tylko zabytki czy relikwie św. Walentego, ale i Wisła. Królowa Polskich Rzek ma stać się w przyszłym roku ważną atrakcja turystyczną Chełmna.

- Mamy nadzieję, że przyzwyczaimy turystów oraz mieszkańców nie tylko do rejsów, ale także do tego, że Wisła i całe jej nabrzeże zaczyna żyć - mówi Agnieszka Kowalkowska z Urzędu Miasta w Chełmnie. - Chełmno, zgodnie z ideą kujawsko-pomorskiej konstelacji dobrych miejsc, chcemy łączyć z produktami turystycznymi Doliny Dolnej Wisły. Przykładowo z Dusocinem, z którym wiąże nas historia Ludwika Rydygiera.

Dodajmy, że Ludwik Rydygier był jednym z najwybitniejszych polskich, a także światowych chirurgów końca XIX i początku XX wieku. W Chełmnie prowadził prywatną klinikę.

Relacja Marcina Dolińskiego

