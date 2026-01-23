Gwałtowne wzrosty stanów wody! Alert pierwszego stopnia dla Kujawsko-Pomorskiego

2026-01-23, 11:20 Redakcja

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 60 proc.

Rośnie stan Wisły! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega i wydaje alert pierwszego stopnia, obowiązuje na odcinku Wisły od Torunia do Tczewa.

Ostrzeżenie obowiązuje od 12.00 w piątek aż do niedzieli. - W związku z rozwojem zjawisk lodowych na Dolnej Wiśle, w rejonie stacji Chełmno, przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody średniej – zapowiada Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni.



Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 60 proc.