Młody mężczyzna wszedł na zamarzniętą Wisłę. Interwencja WOPR w Toruniu

2026-01-21, 22:02  Robert Duliński/Redakcja
Młody mężczyzna wszedł na zamarzniętą Wisłę. Interweniowało WOPR/fot. Marcin Glapiak/Archiwum

Młody mężczyzna wszedł na zamarzniętą Wisłę. Interweniowało WOPR/fot. Marcin Glapiak/Archiwum

Toruńscy WOPR-owcy musieli interweniować w związku z obecnością młodego mężczyzny na krze lodowej na Wiśle. Akcja ratownicza została przeprowadzona w środę przed południem od strony Podgórza.

Ratownicy wodni z WOPR w Toruniu otrzymali informację o tym, że na lód wszedł mężczyzna. Na miejsce przyjechały służby. Udało się mu pomóc, w towarzystwie ratowników bezpiecznie zszedł na brzeg Wisły.

Jak się okazało, około 22-letni mężczyzna nie wiedział, że robi źle. - Chłopak szedł, bo coś ładnie mu wyglądało - mówi Wojciech Lewko, prezes toruńskiego WOPR-u. - Wszedł na łachy. Oczywiście został przez nas poproszony o opuszczenie tego miejsca. Poinformowaliśmy go o niebezpieczeństwie, na które się naraził. Mężczyzna przeprosił - dodaje.

WOPR- owcy przestrzegają przed wchodzeniem na łachy lub kry lodowe, które w każdym momencie mogą ulec pęknięciu lub oderwaniu się od stałego lądu.

Mówi Wojciech Lewko, prezes toruńskiego WOPR-u

Toruń

Region

Radziejów. Przedłużono areszt 19-latka oskarżonego o zamordowanie starszego kuzyna

Radziejów. Przedłużono areszt 19-latka oskarżonego o zamordowanie starszego kuzyna

2026-01-21, 21:31
Po co powstało Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego

Po co powstało Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego?

2026-01-21, 20:58
Pociągiem z Bydgoszczy do Warszawy w mniej niż dwie godziny Jest taka szansa

Pociągiem z Bydgoszczy do Warszawy w mniej niż dwie godziny? Jest taka szansa!

2026-01-21, 19:55
Uwaga Z powodu awarii w Bydgoszczy nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

Uwaga! Z powodu awarii w Bydgoszczy nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

2026-01-21, 18:59
Przepychanki słowne w Inowrocławiu po postach zamieszczonych na portalu społecznościowym

Przepychanki słowne w Inowrocławiu po postach zamieszczonych na portalu społecznościowym

2026-01-21, 18:16
Ostatnie pożegnanie ofiar tragedii z Chełmna. Matkę i trójkę dzieci pożegnały tłumy

Ostatnie pożegnanie ofiar tragedii z Chełmna. Matkę i trójkę dzieci pożegnały tłumy

2026-01-21, 17:15
Oskarżony o wyłudzenie ponad 2,8 mln zł z kasy Miejskiego Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu usłyszał wyrok

Oskarżony o wyłudzenie ponad 2,8 mln zł z kasy Miejskiego Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu usłyszał wyrok

2026-01-21, 16:16
Turek podejrzewany o poważne przestępstwa zatrzymany. W akcji brali udział bydgoscy policjanci

Turek podejrzewany o poważne przestępstwa zatrzymany. W akcji brali udział bydgoscy policjanci

2026-01-21, 16:00
Śmiertelny wypadek w Kowalu w powiecie włocławskim

Śmiertelny wypadek w Kowalu w powiecie włocławskim

2026-01-21, 14:56

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę