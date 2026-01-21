Młody mężczyzna wszedł na zamarzniętą Wisłę. Interwencja WOPR w Toruniu

2026-01-21, 22:02 Robert Duliński/Redakcja

Młody mężczyzna wszedł na zamarzniętą Wisłę. Interweniowało WOPR/fot. Marcin Glapiak/Archiwum

Toruńscy WOPR-owcy musieli interweniować w związku z obecnością młodego mężczyzny na krze lodowej na Wiśle. Akcja ratownicza została przeprowadzona w środę przed południem od strony Podgórza.

Ratownicy wodni z WOPR w Toruniu otrzymali informację o tym, że na lód wszedł mężczyzna. Na miejsce przyjechały służby. Udało się mu pomóc, w towarzystwie ratowników bezpiecznie zszedł na brzeg Wisły.



Jak się okazało, około 22-letni mężczyzna nie wiedział, że robi źle. - Chłopak szedł, bo coś ładnie mu wyglądało - mówi Wojciech Lewko, prezes toruńskiego WOPR-u. - Wszedł na łachy. Oczywiście został przez nas poproszony o opuszczenie tego miejsca. Poinformowaliśmy go o niebezpieczeństwie, na które się naraził. Mężczyzna przeprosił - dodaje.



WOPR- owcy przestrzegają przed wchodzeniem na łachy lub kry lodowe, które w każdym momencie mogą ulec pęknięciu lub oderwaniu się od stałego lądu.