Wybory najważniejsze, konflikt w regionie zbędny, 2026 może zaskoczyć. Dr Nowak-Paralusz podsumowała rok [Rozmowa Dnia]

2025-12-29, 08:56  Maciej Wilkowski/Redakcja
Dr Magdalena Nowak-Paralusz/fot. Zdzisław Nawrat

Dr Magdalena Nowak-Paralusz/fot. Zdzisław Nawrat

Co ważnego wydarzyło się w kraju i naszym regionie w mijającym roku? Kto zaliczy go do udanych, a kto do straconych? Co może przynieść w krajowej polityce 2026 rok? Na te pytania w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK odpowiedziała dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka z Uniwersytetu WSB Merito.

Co zdaniem dr Nowak-Paralusz było najważniejszym wydarzeniem w polskiej polityce w minionym roku? Wybory prezydenckie. Nie możemy odejmować rangi temu wydarzeniu. Sprawiły one, że całkowicie przegrał Szymon Hołownia, przyniosły też ciekawe konsekwencje dla rządu, który rządził z Andrzejem Dudą, a teraz musi rządzić z Karolem Nawrockim. Wskazały też wzmacnianie skrzydeł radykalnych. Prawa strona potrafi to dobrze rozegrać, czego nie potrafi wykorzystać lewa strona – stwierdziła.

Czy rok 2026 może przynieść jakieś niespodzianki? Wydarzenia w nadchodzącym roku będą miały spore znaczenie, ale trzeba pamiętać, że od 20 lat polityka w Polsce nie jest merytoryczna. Strategią rozwiązywania konfliktu politycznego jest opcja rywalizacyjna przyznała rozmówczyni.

Trzeba uważać, czy na pewno wybory będą w 2027 roku. Wszystko zależy od tego, kto w styczniu przejmie stery w Polsce 2050. Jeśli pod wodzą nowego lidera ugrupowanie zacznie pozycjonować się przeciwko Koalicji, to dojdzie do szybszych wyborów, choć na rękę głównych partii jest, by odbyły się one dopiero w 2027 roku dodała Nowak-Paralusz.

A co na naszym lokalnym podwórku? Tu wybił się konflikt prezydenta Bydgoszczy z marszałkiem województwa. – Rafał Bruski ma taką taktykę, by wzmacniać konflikt bydgosko-toruński. Krótkofalowo budowanie kapitału na konflikcie jest skuteczne, ale długofalowo raczej nie jest to dobre dla regionu. Zresztą zadajmy sobie pytanie, czy naprawdę interesuje to mieszkańców regionu? – przyznała.

Pełna rozmowa dnia poniżej.

INNE ROZMOWY DNIA

Rozmowę dnia z dr Magdaleną Nowak-Paralusz przeprowadził Maciej Wilkowski

Region

Naprawa sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy trwa. Ciepła woda powinna popłynąć do 16:00

Naprawa sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy trwa. Ciepła woda powinna popłynąć do 16:00

2025-12-29, 09:30
Chełmno zwróci się w kierunku Wisły. To nowy pomysł promocyjny chełmińskich władz miast

Chełmno zwróci się w kierunku Wisły. To nowy pomysł promocyjny chełmińskich władz miast

2025-12-29, 07:50
Dlaczego warto chodzić do lasu zimą Zajrzeliśmy do serca Borów Tucholskich

Dlaczego warto chodzić do lasu zimą? Zajrzeliśmy do serca Borów Tucholskich

2025-12-29, 06:50
Uwaga Znów będzie ślisko IMGW wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami

Uwaga! Znów będzie ślisko! IMGW wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami

2025-12-28, 21:33
Bydgoszcz. Awaria sieci ciepłowniczej spowodowana wyciekiem wody z rurociągu

Bydgoszcz. Awaria sieci ciepłowniczej spowodowana wyciekiem wody z rurociągu

2025-12-28, 21:19
Sylwester z Polsatem w Toruniu będzie kosztował miasto i województwo 3,3 mln zł

Sylwester z Polsatem w Toruniu będzie kosztował miasto i województwo 3,3 mln zł

2025-12-28, 19:56
Bydgoszcz. Zderzenie samochodu osobowego i karetki na Rondzie Fordońskim

Bydgoszcz. Zderzenie samochodu osobowego i karetki na Rondzie Fordońskim

2025-12-28, 15:17
Mieszkańcy Łobdowa mają swoje Betlejem. Spotkali się, aby wspólnie kolędować

Mieszkańcy Łobdowa mają swoje Betlejem. Spotkali się, aby wspólnie kolędować

2025-12-28, 12:25
Zmarł prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zmarł prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2025-12-28, 10:49

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę