Stworzył herb Torunia, a teraz obawia się o swoje dzieło. Czy słynny anioł przetrwa?

2025-12-30, 20:30 Michał Zaręba/Redakcja

23. uroczysta sesja Rady Miasta Torunia/Fot. © UMT 2025, autor: Wojtek Szabelski, licencja: CC BY-NC 4.0

Czy zmieni się herb Torunia ? Takie obawy ma jego autor Lech Tadeusz Karczewski. Miasto rozpoczęło bowiem prace nad nową identyfikacją wizualną Torunia.

Jak zapewnia rzecznik prezydenta, Marcin Centkowski, chodzi jedynie o uporządkowanie kwestii formalno-prawnych.



- Nie mamy zamiaru zmieniać herbu - mówi Centkowski. - Przypomnę, że w 1999 roku statut gminy i miasta Toruń wprowadził nowy herb, jednak ten herb po przeprowadzonej analizie nie uzyskał wszystkich wymaganych prawem zgód. W związku z tym zamierzamy przede wszystkim uporządkować sytuację formalno-prawną, wystąpić do komisji heraldycznej z wnioskiem o zaopiniowanie istniejącego herbu oraz insygniów wykorzystywanych przez gminę-miasto Toruń i miasto Toruń. Rzeczą oczywistą jest to, że będziemy musieli zaprosić do współpracy pana Lecha Karczewskiego. Z dużą troską podchodzimy do naszego dziedzictwa historycznego, dlatego też chcielibyśmy, aby to herb był tym centralnym elementem, który będzie w nowej identyfikacji wizualnej miasta pełnił najważniejszą rolę.



Do sprawy odniósł się też Adrian Mól, przewodniczący klubu PiS w radzie miasta.

- Zawnioskowaliśmy jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości o spotkanie konwentu w najbliższym czasie, żebyśmy porozmawiali na ten temat. Pan prezydent twierdzi, że zmian w herbie jako takim ma nie być, natomiast przeczytałem komentarz artysty, który tworzył ten herb, i to trochę nie jest współmierne z tymi wypowiedziami dzisiejszymi. Jako Rada Miasta powinniśmy mieć wiedzę o tym, że są jakieś zamierzenia. Na pewno herbu będziemy wszyscy bronić, bo do tego anioła jesteśmy wszyscy nie tyle przyzwyczajeni, ile on też wynika i wywodzi się z naszej historii.



W herbie Torunia możemy zobaczyć anioła trzymającego złoty klucz do miasta i mury miejskie z otwartą bramą.



Opis herbu jest: TUTAJ





