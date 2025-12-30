Stworzył herb Torunia, a teraz obawia się o swoje dzieło. Czy słynny anioł przetrwa?

Czy zmieni się herb Torunia ? Takie obawy ma jego autor Lech Tadeusz Karczewski. Miasto rozpoczęło bowiem prace nad nową identyfikacją wizualną Torunia.
Jak zapewnia rzecznik prezydenta, Marcin Centkowski, chodzi jedynie o uporządkowanie kwestii formalno-prawnych.
- Nie mamy zamiaru zmieniać herbu - mówi Centkowski. - Przypomnę, że w 1999 roku statut gminy i miasta Toruń wprowadził nowy herb, jednak ten herb po przeprowadzonej analizie nie uzyskał wszystkich wymaganych prawem zgód. W związku z tym zamierzamy przede wszystkim uporządkować sytuację formalno-prawną, wystąpić do komisji heraldycznej z wnioskiem o zaopiniowanie istniejącego herbu oraz insygniów wykorzystywanych przez gminę-miasto Toruń i miasto Toruń. Rzeczą oczywistą jest to, że będziemy musieli zaprosić do współpracy pana Lecha Karczewskiego. Z dużą troską podchodzimy do naszego dziedzictwa historycznego, dlatego też chcielibyśmy, aby to herb był tym centralnym elementem, który będzie w nowej identyfikacji wizualnej miasta pełnił najważniejszą rolę.
Do sprawy odniósł się też Adrian Mól, przewodniczący klubu PiS w radzie miasta. - Zawnioskowaliśmy jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości o spotkanie konwentu w najbliższym czasie, żebyśmy porozmawiali na ten temat. Pan prezydent twierdzi, że zmian w herbie jako takim ma nie być, natomiast przeczytałem komentarz artysty, który tworzył ten herb, i to trochę nie jest współmierne z tymi wypowiedziami dzisiejszymi. Jako Rada Miasta powinniśmy mieć wiedzę o tym, że są jakieś zamierzenia. Na pewno herbu będziemy wszyscy bronić, bo do tego anioła jesteśmy wszyscy nie tyle przyzwyczajeni, ile on też wynika i wywodzi się z naszej historii.
W herbie Torunia możemy zobaczyć anioła trzymającego złoty klucz do miasta i mury miejskie z otwartą bramą.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę