W rękach tylko mapa i kompas. Impreza biegowa na orientację w podtoruńskiej Barbarce

2025-12-27, 21:03 Robert Duliński/Redakcja

W podtoruńskiej Barbarce odbyła się impreza biegowa na orientację/fot. Robert Duliński

Najpierw zapoznali się z mapami, wzięli do rąk kompasy, a następnie ruszyli w las. W podtoruńskiej Barbarce w sobotę (27 grudnia) odbyła się impreza biegowa na orientację.

Uczestnicy na pokonanie trasy mieli jedną godzinę. W tym czasie musieli odnaleźć zaznaczone na mapie punkty. Kierunek trasy każdy ustalał sobie samodzielnie. - Dzisiejsza impreza ma charakter czysto rekreacyjny - mówi organizator wydarzenia Waldemar Fijor z Klubu Imprez na Orientację Skarmat Toruń. - Można sobie pójść na spacer, można pójść indywidualnie, w zespole lub nawet z pieskiem. Jest też trasa do biegania - dodaje.



Organizator zdradził, jakie zadania są stawiane przed uczestnikami biegu na orientację. - Otrzymuje on mapę i sam dobiera sobie punkty, po których biega. Mają one określoną wartość - jedne są łatwiejsze, inne trudniejsze - mówi Waldemar Fijor.



Uczestnik, który od 42 lat bierze udział w biegu na orientację przyznaje, że za każdym razem trasa biegu się zmienia. A dlaczego ludzie biorą udział w tej imprezie? Jedni chcą poruszać się po świątecznej biesiadzie, a inni po prostu pragną spędzić miło czas z ludźmi. Są też tacy, którzy pragną „rywalizacji” z naturą.



Więcej w relacji Roberta Dulińskiego.