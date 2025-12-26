Kto pierwszy w swojej kategorii wiekowej? „Turniej Czterech Parkrunów” w Toruniu [wideo, zdjęcia]

2025-12-26, 15:24  Robert Duliński/Redakcja
„Turniej Czterech Parkrunów” w Toruniu/fot. Robert Duliński

„Turniej Czterech Parkrunów” w Toruniu/fot. Robert Duliński

W świąteczny mroźny poranek miłośnicy biegania spotkali się na trasie 489. toruńskiego parkrunu. Piątkowy bieg był jednocześnie startem „Turnieju Czterech Parkrunów”.

To zimowe wyzwanie, które łączy świąteczne bieganie, noworoczne postanowienia i sportową radość.

- Zaczynamy „Turniej Czterech Parkrunów”. Biegi odbędą się w cztery dni, czyli dziś, jutro, 1 stycznia i 3 stycznia – zapowiada Magda Jaworska, koordynator wydarzenia. - Nie liczy się, czy ktoś będzie pierwszy, tylko liczymy współczynnik wieku. Wybieramy tych, którzy są najlepsi w swojej kategorii wiekowej, więc ktoś może przybiec setny, a okaże się, że w swojej kategorii wiekowej jest najlepszy. Mierzymy czasy wszystkich biegów.

Jak zawsze, biegacze rywalizowali na dystansie 5 km.
 

Relacja Roberta Dulińskiego

„Turniej Czterech Parkrunów” w Toruniu/wideo: Robert Duliński

Toruń
„Turniej Czterech Parkrunów” w Toruniu/fot. Robert Duliński „Turniej Czterech Parkrunów” w Toruniu/fot. Robert Duliński „Turniej Czterech Parkrunów” w Toruniu/fot. Robert Duliński „Turniej Czterech Parkrunów” w Toruniu/fot. Robert Duliński

Region

Potrącił 15-letniego chłopaka na przejściu dla pieszych. Wypadek w Sępólnie Krajeńskim

Potrącił 15-letniego chłopaka na przejściu dla pieszych. Wypadek w Sępólnie Krajeńskim

2025-12-26, 18:30
Jak wyglądają święta w klasztorze Opowiadały siostry Klaryski w Polskim Radiu PiK

Jak wyglądają święta w klasztorze? Opowiadały siostry Klaryski w Polskim Radiu PiK

2025-12-26, 18:15
Pasażer zasłabł podczas jazdy samochodem. Reanimacja na parkingu w podbydgoskiej Brzozie

Pasażer zasłabł podczas jazdy samochodem. Reanimacja na parkingu w podbydgoskiej Brzozie

2025-12-26, 16:52
Dachowanie samochodu pod Tucholą. Auta wypadają z drogi w powiecie włocławskim

Dachowanie samochodu pod Tucholą. Auta wypadają z drogi w powiecie włocławskim

2025-12-26, 13:54
Nocna i świąteczna pomoc medyczna jest dostępna przez całą dobę. NFZ podaje adresy

Nocna i świąteczna pomoc medyczna jest dostępna przez całą dobę. NFZ podaje adresy

2025-12-26, 09:30
Dla nas wojna się nie skończyła. Punkt pomocy Ukraińcom zostaje przy bydgoskim UKW

„Dla nas wojna się nie skończyła". Punkt pomocy Ukraińcom zostaje przy bydgoskim UKW

2025-12-26, 08:00
Żyją w strasznych warunkach, mróz może ich zabić. Społecznicy wspierają bezdomnych

Żyją w strasznych warunkach, mróz może ich zabić. Społecznicy wspierają bezdomnych

2025-12-25, 20:30
Dziki padają jak muchy. Ogniska afrykańskiego pomoru świń w Kujawsko-Pomorskiem

Dziki padają jak muchy. Ogniska afrykańskiego pomoru świń w Kujawsko-Pomorskiem

2025-12-25, 19:10
Trzy osoby zostały ranne w wypadku pod Łabiszynem. Auto wpadło do rowu i na drzewo

Trzy osoby zostały ranne w wypadku pod Łabiszynem. Auto wpadło do rowu i na drzewo

2025-12-25, 17:50

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę