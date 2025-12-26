Kto pierwszy w swojej kategorii wiekowej? „Turniej Czterech Parkrunów” w Toruniu [wideo, zdjęcia]
W świąteczny mroźny poranek miłośnicy biegania spotkali się na trasie 489. toruńskiego parkrunu. Piątkowy bieg był jednocześnie startem „Turnieju Czterech Parkrunów”.
To zimowe wyzwanie, które łączy świąteczne bieganie, noworoczne postanowienia i sportową radość.
- Zaczynamy „Turniej Czterech Parkrunów”. Biegi odbędą się w cztery dni, czyli dziś, jutro, 1 stycznia i 3 stycznia – zapowiada Magda Jaworska, koordynator wydarzenia. - Nie liczy się, czy ktoś będzie pierwszy, tylko liczymy współczynnik wieku. Wybieramy tych, którzy są najlepsi w swojej kategorii wiekowej, więc ktoś może przybiec setny, a okaże się, że w swojej kategorii wiekowej jest najlepszy. Mierzymy czasy wszystkich biegów.
Jak zawsze, biegacze rywalizowali na dystansie 5 km.