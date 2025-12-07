Mikołaje opanowały toruńską Starówkę. Biegali, by pomóc podopiecznym domów dziecka [zdjęcia]

2025-12-07, 19:15 Michał Zaręba/Redakcja

Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki

Kilka tysięcy ubranych na czerwono biegaczy w charakterystycznych czapeczkach wystartowało w 23. Festiwalu Biegów Świętych Mikołajów w Toruniu.

Oprócz półmaratonu, przygotowano biegi na 5,10 i 15 kilometrów oraz marsz z kijkami.



Uczestnicy wspierają podopiecznych domów dziecka. - Lubimy biegać, ale i cel jest dla nas ważny. Chodzi o to, żeby zrobić coś dobrego – mówili uczestnicy.