Mikołaje opanowały toruńską Starówkę. Biegali, by pomóc podopiecznym domów dziecka [zdjęcia]

2025-12-07, 19:15  Michał Zaręba/Redakcja
Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki

Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki

Kilka tysięcy ubranych na czerwono biegaczy w charakterystycznych czapeczkach wystartowało w 23. Festiwalu Biegów Świętych Mikołajów w Toruniu.

Oprócz półmaratonu, przygotowano biegi na 5,10 i 15 kilometrów oraz marsz z kijkami.

Uczestnicy wspierają podopiecznych domów dziecka. - Lubimy biegać, ale i cel jest dla nas ważny. Chodzi o to, żeby zrobić coś dobrego – mówili uczestnicy.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu/fot. Michał Zaręba Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu/fot. Michał Zaręba Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu/fot. Michał Zaręba Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki

Region

Były proboszcz bydgoskiej parafii Chrystusa Króla nie żyje. Ks. Józef Pietras miał 75 lat

Były proboszcz bydgoskiej parafii Chrystusa Króla nie żyje. Ks. Józef Pietras miał 75 lat

2025-12-07, 17:45
Rozpędzony pociąg przejechał między samochodami na przejeździe w Nowej Wsi Wielkiej

Rozpędzony pociąg przejechał między samochodami na przejeździe w Nowej Wsi Wielkiej

2025-12-07, 13:57
Studenci UMK sprzedawali swoje prace. Zobaczcie, co można było kupić [zdjęcia]

Studenci UMK sprzedawali swoje prace. Zobaczcie, co można było kupić [zdjęcia]

2025-12-07, 13:10
Aukcja dla bydgoskiego schroniska dla zwierząt. Licytuj udział w programie PR PiK

Aukcja dla bydgoskiego schroniska dla zwierząt. Licytuj udział w programie PR PiK

2025-12-07, 11:38
Ciężarówka została skradziona. Dwa postępowania po sobotnim pościgu w Bydgoszczy

Ciężarówka została skradziona. Dwa postępowania po sobotnim pościgu w Bydgoszczy

2025-12-07, 10:13
Tragiczny pożar w Bydgoszczy Płonęła altana na działkach, zginął 65-letni mężczyzna

Tragiczny pożar w Bydgoszczy! Płonęła altana na działkach, zginął 65-letni mężczyzna

2025-12-07, 08:50
Mikołaje na rowerach Świąteczny peleton przejechał z Bydgoszczy do Łochowa [wideo]

Mikołaje na rowerach! Świąteczny peleton przejechał z Bydgoszczy do Łochowa [wideo]

2025-12-07, 07:55
Fizjoterapia w teorii i w praktyce. W Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja

Fizjoterapia w teorii i w praktyce. W Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja

2025-12-06, 21:27
Policyjny pościg ciężarówką po regionie. Kierowcę udało się zatrzymać [zdjęcia]

Policyjny pościg ciężarówką po regionie. Kierowcę udało się zatrzymać [zdjęcia]

2025-12-06, 20:26

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę