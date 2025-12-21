Cztery imprezy biegowe, startują dorośli i dzieci. City Trail w bydgoskim Myślęcinku [zdjęcia]

2025-12-21, 19:46  Tatiana Adonis/Redakcja
Bieg City Trail w bydgoskim Myślęcinku/fot. Tatiana Adonis

Bieg City Trail w bydgoskim Myślęcinku/fot. Tatiana Adonis

- Nie ma złej pogody na bieganie - mówią organizatorzy biegowego cyklu City Trail. Impreza po raz kolejny zagościła w bydgoskim Myślęcinku.

Na starcie biegu głównego stanęło prawie pół tysiąca zawodników. Mieli do pokonania 5-kilometrową trasę. Start i metę biegu zlokalizowano na polanie Różopole. Oprócz dystansu głównego odbyły się także biegi dla dzieci i młodzieży - tu w zależności od wieku do pokonania było od 200 metrów do 1 kilometra.

Na cykl City Trail składają się cztery biegi. Każdy, kto zaliczy minimum trzy, otrzyma pamiątkowy medal. Kolejne spotkanie biegowe w Myślęcinku już 18 stycznia.

Cykl City Trail odbywa się w siedmiu polskich miastach. Oprócz Bydgoszczy także m.in. w Katowicach, Poznaniu czy Wrocławiu. W sumie przez sześć miesięcy (październik-marzec) odbędzie się 28 biegów.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Bieg City Trail w bydgoskim Myślęcinku/fot. Tatiana Adonis Bieg City Trail w bydgoskim Myślęcinku/fot. Tatiana Adonis Bieg City Trail w bydgoskim Myślęcinku/fot. Tatiana Adonis Bieg City Trail w bydgoskim Myślęcinku/fot. Tatiana Adonis Bieg City Trail w bydgoskim Myślęcinku/fot. Tatiana Adonis Bieg City Trail w bydgoskim Myślęcinku/fot. Tatiana Adonis Bieg City Trail w bydgoskim Myślęcinku/fot. Tatiana Adonis

