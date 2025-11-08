Maszerowali i biegali dla Ojczyzny. Biało-czerwony parkrun w Grudziądzu i Toruniu [wideo, zdjęcia]

2025-11-08, 13:15 Marcin Doliński/Robert Duliński/Redakcja

Patriotyczne biegi w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

407 osób biegło i maszerowało z kijkami dla Niepodległej w Grudziądzu. Świętowano przy okazji cotygodniowego parkrunu. Na 5- kilometrowej trasie było biało - czerwono. Patriotyczne spotkanie w biegu odbyło się także w Toruniu. Tam „na liczniku" mogło być nawet 300 zawodników.

Biegacze, którzy wzięli udział w 482. edycji toruńskiej imprezy, uczcili zbliżającą się 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy 5 kilometrowego biegu ubrani byli w barwy narodowe, wielu z nich trasę przebiegło trzymając biało czerwoną flagę.



Mówi koordynatorka wydarzenia Magdalena Jabłońska.

- Dzisiaj w barwach narodowych chcemy uczcić 107. rocznicę odzyskania niepodległości. Ludzie są ubrani na biało-czerwono, są flagi, balony. Możliwe, że biegnie nawet 300 biegaczy. Są tacy, którzy biegają bardzo szybko, są też tacy, którzy biegają wolniej. Można przyjść z psem, z dzieckiem w wózku, przespacerować się z kijkami lub bez.



- Mam 82 lata. Jestem tu najstarszym biegającym. Biegam ponad 40 lat. Staram się uczestniczyć we wszystkich uroczystościach narodowych. Mam w rodzinie siedmiu lekarzy: wszyscy mówią: „Ojciec, dziadek, kończ!" Ale są jeszcze koledzy, z którymi chce się wygrać...



- Jest jeden dzień w roku, w którym możemy pokazać swój patriotyzm...



Więcej w relacji Roberta Dulińskiego i Marcina Dolińskiego: