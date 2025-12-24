Jest praca! Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy szuka operatorów numeru 112

2025-12-24, 21:09 Marcin Kupczyk / Redakcja

Szkolenie na operatora tel. 112 kończy się egzaminem państwowym. / Fot. Janusz Wiertel / archiwum

Urząd Wojewódzki zachęca do składania aplikacji. Czasu zostało niewiele. Nabór trwa do 31 grudnia.

- Praca jest bardzo odpowiedzialna. Przyjmujemy i obsługujemy zgłoszenia alarmowe, kiedy dzieje się coś złego. Szukamy osób odpornych na stres, które potrafią podejmować szybko decyzję - wyjaśnia Ireneusz Nitkiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim. - Trzeba też umieć tak prowadzić rozmowy, aby sprawdzić czy zgłoszenie nie jest fałszywe.



Od kandydatów oczekuję się minimum wykształcenia średniego oraz biegłej znajomości jednego języka obecnego. Po przejściu rozmowy kwalifikacyjnej i testów psychologicznych odbędzie się szkolenie, a następnie egzamin państwowy.



Wszelkie informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.