Jest praca! Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy szuka operatorów numeru 112

Szkolenie na operatora tel. 112 kończy się egzaminem państwowym. / Fot. Janusz Wiertel / archiwum
Urząd Wojewódzki zachęca do składania aplikacji. Czasu zostało niewiele. Nabór trwa do 31 grudnia.
- Praca jest bardzo odpowiedzialna. Przyjmujemy i obsługujemy zgłoszenia alarmowe, kiedy dzieje się coś złego. Szukamy osób odpornych na stres, które potrafią podejmować szybko decyzję - wyjaśnia Ireneusz Nitkiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim. - Trzeba też umieć tak prowadzić rozmowy, aby sprawdzić czy zgłoszenie nie jest fałszywe.
Od kandydatów oczekuję się minimum wykształcenia średniego oraz biegłej znajomości jednego języka obecnego. Po przejściu rozmowy kwalifikacyjnej i testów psychologicznych odbędzie się szkolenie, a następnie egzamin państwowy.
Wszelkie informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
