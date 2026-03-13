64-letni mieszkaniec powiatu brodnickiego zginął po ataku byków

2026-03-13, 19:33 Bartosz Nawrocki

Tragiczne piątkowe (13 marca) popołudnie w miejscowości Grążawy (pow. brodnicki). Nie żyje 64-letni mężczyzna, który został poturbowany przez byki w budynku gospodarczym. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.

Do tego zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie, w okolicach godz. 14:00. Jak przekazał PR PiK mł. asp. Paweł Dominiak z brodnickiej policji, służby o sprawie powiadomił członek rodziny 64-latka.



Na miejscu pojawiły się straż pożarna, policja, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz prokurator. Pod jego kontrolą będzie prowadzone śledztwo, które ustali dokładne okoliczności śmierci mężczyzny. W tym celu przesłuchani zostaną również mieszkańcy gospodarstwa, w którym doszło do tragedii.