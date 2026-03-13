64-letni mieszkaniec powiatu brodnickiego zginął po ataku byków

2026-03-13, 19:33  Bartosz Nawrocki
Fot. ilustracyjna

Fot. ilustracyjna

Tragiczne piątkowe (13 marca) popołudnie w miejscowości Grążawy (pow. brodnicki). Nie żyje 64-letni mężczyzna, który został poturbowany przez byki w budynku gospodarczym. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.

Do tego zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie, w okolicach godz. 14:00. Jak przekazał PR PiK mł. asp. Paweł Dominiak z brodnickiej policji, służby o sprawie powiadomił członek rodziny 64-latka.

Na miejscu pojawiły się straż pożarna, policja, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz prokurator. Pod jego kontrolą będzie prowadzone śledztwo, które ustali dokładne okoliczności śmierci mężczyzny. W tym celu przesłuchani zostaną również mieszkańcy gospodarstwa, w którym doszło do tragedii.

Służby szukają osoby wzywającej pomocy nad jeziorem w Laskowicach. W akcji m.in. dron

Służby szukają osoby wzywającej pomocy nad jeziorem w Laskowicach. W akcji m.in. dron

2026-03-13, 21:47
Uczniowie z całej Polski przyjechali do Bydgoszczy. Wykazali się wiedzą o żegludze i drogach wodnych [LAUREACI]

Uczniowie z całej Polski przyjechali do Bydgoszczy. Wykazali się wiedzą o żegludze i drogach wodnych [LAUREACI]

2026-03-13, 20:21
15 artystów z regionu ze stypendiami marszałka województwa. Wsparcie wynosi od 6 do 12 tysięcy złotych

15 artystów z regionu ze stypendiami marszałka województwa. Wsparcie wynosi od 6 do 12 tysięcy złotych

2026-03-13, 19:07
Statki na Wiśle w regionie przewożą długie i ciężkie instalacje. Wiemy, co to i dokąd płyną [wideo]

Statki na Wiśle w regionie przewożą długie i ciężkie instalacje. Wiemy, co to i dokąd płyną [wideo]

2026-03-13, 18:16
Konieczna strefa ciszy, czy raczej wolna od e-papierosów Pomysły na autobusy we Włocławku

Konieczna strefa ciszy, czy raczej wolna od e-papierosów? Pomysły na autobusy we Włocławku

2026-03-13, 17:22
Przekroczył prędkość, był pod wpływem narkotyków i poszukiwany. W aucie znaleziono marihuanę

Przekroczył prędkość, był pod wpływem narkotyków i poszukiwany. W aucie znaleziono marihuanę

2026-03-13, 16:34
Czołowe zderzenie motocykla z autem w Grudziądzu. Dwie osoby w szpitalu

Czołowe zderzenie motocykla z autem w Grudziądzu. Dwie osoby w szpitalu

2026-03-13, 15:50
Zwłoki mężczyzny w Wiśle w Ciechocinku. Interweniowali ratownicy WOPR

Zwłoki mężczyzny w Wiśle w Ciechocinku. Interweniowali ratownicy WOPR

2026-03-13, 15:29
Zatrzymali go za brak pasów, a ostatecznie trafił do więzienia. Długa lista przewinień 41-latka

Zatrzymali go za brak pasów, a ostatecznie trafił do więzienia. Długa lista przewinień 41-latka

2026-03-13, 13:52

