Był w ciężkim stanie, walczył o życie. Mamy wieści ze szpitala po wypadku 12-latka w Toruniu

2026-03-10, 15:02  Michał Zaręba/Redakcja
Plac zabaw został zamknięty do odwołania/fot. Michał Zaręba/archiwum

Plac zabaw został zamknięty do odwołania/fot. Michał Zaręba/archiwum

Poprawił się stan zdrowia chłopca, który walczył o życie po wypadku na placu zabaw w Toruniu. 12-latek jest przytomny i świadomy - przekazał Polskiemu Radiu PiK Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

- Pacjent już oddycha samodzielnie, nie wymaga respiratora, jest przytomny, w pełni zorientowany i nie wymaga też leczenia na oddziale intensywnej terapii. Został przeniesiony na oddział neurologii - mówi Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

- Plan dalszego leczenia jest w rękach lekarzy neurologów. Bardzo się cieszymy, że chłopca udało się wyprowadzić z tego stanu. Istotne było to, że czynności reanimacyjne zostały bardzo szybko podjęte, praktycznie w momencie, kiedy doszło do tego zdarzenia. Ważna jest też praca całego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego. Wszyscy są bardzo zadowoleni, że udało się z tego ciężkiego stanu chłopca wyprowadzić - powiedział PR PiK przedstawiciel toruńskiej lecznicy.

  • Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na jednym z toruńskich placów zabaw. Okoliczności bada policja. Plac zabaw został zamknięty do odwołania.

Mówi Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

Toruń

Region

Wypadek drogowy - jak skutecznie ubiegać się o odszkodowanie czy rehabilitację

Wypadek drogowy - jak skutecznie ubiegać się o odszkodowanie czy rehabilitację?

2026-03-10, 15:43
Blisko sto osób zwolnionych z Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil

Blisko sto osób zwolnionych z Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil

2026-03-10, 14:51
Otwarty basen powstanie w Inowrocławiu. Całkowity koszt inwestycji to 35 milionów złotych [wizualizacja]

Otwarty basen powstanie w Inowrocławiu. Całkowity koszt inwestycji to 35 milionów złotych [wizualizacja]

2026-03-10, 13:58
Uczniowie z niepełnosprawnościami przygotowują burgery. Konkurs Gotuj z Braillem [zdjęcia]

Uczniowie z niepełnosprawnościami przygotowują burgery. Konkurs „Gotuj z Braillem” [zdjęcia]

2026-03-10, 13:06
Sprawca śmiertelnego pobicia w Wąbrzeźnie pozostanie w areszcie ustaliło Polskie Radio PiK

Sprawca śmiertelnego pobicia w Wąbrzeźnie pozostanie w areszcie – ustaliło Polskie Radio PiK

2026-03-10, 12:07
Ewenement w skali Europy. Unikatowa roślinność na toruńskim poligonie

Ewenement w skali Europy. Unikatowa roślinność na toruńskim poligonie

2026-03-10, 11:39
Patron dilerów nie pomógł. Adrian Z. z Murowańca wpadł z luksusowym amuletem

Patron dilerów nie pomógł. Adrian Z. z Murowańca wpadł z luksusowym amuletem

2026-03-10, 11:32
147 kmh na krajowej dziesiątce. 62-latek stracił prawo jazdy i 3000 złotych

147 km/h na krajowej „dziesiątce”. 62-latek stracił prawo jazdy i 3000 złotych

2026-03-10, 10:52
Zderzenie osobówek na S5 w Tryszczynie. Jedna osoba w szpitalu.

Zderzenie osobówek na S5 w Tryszczynie. Jedna osoba w szpitalu.

2026-03-10, 10:07

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę