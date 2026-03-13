Śmiertelny wypadek w Szadłowicach pod Gniewkowem. Są utrudnienia w ruchu

2026-03-13, 08:42 Agata Raczek/MK

Śmiertelny wypadek w Szadłowicach pod Gniewkowem/fot. KP PSP Inowrocław

W Szadłowicach, na 207. kilometrze krajowej „15” zderzył się samochód osobowy z tirem. Nie żyje jedna osoba.

Tragiczne zderzenie w Szadłowicach





- Po godzinie 8 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Inowrocławiu wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej nr 15. Zderzyły się dwa pojazdy: samochód osobowy i ciężarówka. Kierowca osobówki zginął na miejscu - relacjonuje bryg. Krzysztof Ferensztajn, oficr prasowy KP PSP w Inowrocławiu.

Wstępne przyczyny wypadku na DK 15





Jak ustalili dziennikarze Polskiego Radia PiK, autem osobowym marki renault kierował 41-letni mężczyzna . Według wstępnych informacji przekazanych przez służby, prowadzony przez niego samochód, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i czołowo zderzył się z ciężarówką .





Utrudnienia w ruchu na krajowej „piętnastce"





Policja wyznaczyła objazd: w kierunku Inowrocławia przez Szydłowo, Więckowice, Latkowo, a w kierunku Torunia przez Latkowo, Orłowo, Rojewo, DW246 na Gniewkowo