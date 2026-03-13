Śmiertelny wypadek w Szadłowicach pod Gniewkowem. Są utrudnienia w ruchu

2026-03-13, 08:42  Agata Raczek/MK
Śmiertelny wypadek w Szadłowicach pod Gniewkowem/fot. KP PSP Inowrocław

Śmiertelny wypadek w Szadłowicach pod Gniewkowem/fot. KP PSP Inowrocław

W Szadłowicach, na 207. kilometrze krajowej „15” zderzył się samochód osobowy z tirem. Nie żyje jedna osoba.

Tragiczne zderzenie w Szadłowicach

- Po godzinie 8 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Inowrocławiu wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej nr 15. Zderzyły się dwa pojazdy: samochód osobowy i ciężarówka. Kierowca osobówki zginął na miejscu - relacjonuje bryg. Krzysztof Ferensztajn, oficr prasowy KP PSP w Inowrocławiu.

Wstępne przyczyny wypadku na DK 15

Jak ustalili dziennikarze Polskiego Radia PiK, autem osobowym marki renault kierował 41-letni mężczyzna. Według wstępnych informacji przekazanych przez służby, prowadzony przez niego samochód, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i czołowo zderzył się z ciężarówką.

55-letni kierowca pojazdy ciężarowego nie odniósł obrażeń.

Utrudnienia w ruchu na krajowej „piętnastce"

Samochodem ciężarowym przewożone były małogabarytowe elementy stalowe, które na skutek zderzenia pojazdów, częściowo wysypały się na pobocze.

W miejscu zdarzenia kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Policja wyznaczyła objazd: w kierunku Inowrocławia przez Szydłowo, Więckowice, Latkowo, a w kierunku Torunia przez Latkowo, Orłowo, Rojewo, DW246 na Gniewkowo.

Śmiertelny wypadek w Szadłowicach pod Gniewkowem/fot. KP PSP Inowrocław Śmiertelny wypadek w Szadłowicach pod Gniewkowem/fot. KP PSP Inowrocław

