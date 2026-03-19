Chłopiec, który walczył o życie po wypadku na placu zabaw w Toruniu, wyszedł ze szpitala - dowiedziało się PR PiK

2026-03-19, 16:00  Michał Zaręba/DW
Do zdarzenia doszło na początku marca przy ulicy Malinowskiego na osiedlu Na Skarpie/fot. Michał Zaręba

12-latek był w ciężkim stanie, ale lekarze przekazują, że wszystko zakończyło się dobrze. To nie tylko zasługa medyków, ale i reakcji świadka.

Do zdarzenia doszło na początku marca przy ulicy Malinowskiego na osiedlu Na Skarpie.

- Chłopiec, który przebywał początkowo na oddziale intensywnej terapii, a potem na oddziale neurologii, dzisiaj został wypisany do domu w stanie dobrym - powiedział PR PiK Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. - Nie wymaga już leczenia szpitalnego. Na szczęście cała ta sytuacja zakończyła się dobrze. Po przeniesieniu z oddziału intensywnej terapii, kiedy już nie wymagał respiratora, dalej było prowadzone leczenie, także psychologiczne. Od początku podkreślamy, że szczególnie istotne było natychmiastowe podjęcie czynności reanimacyjnych przez osobę, która była obecna przy tym wypadku, ten czas był kluczowy. To, że chłopiec wychodzi w tej chwili w stanie dobrym, na pewno jest tego zasługą i oczywiście efektem pracy całego personelu obu oddziałów - dodaje.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że 12-letni chłopiec spadł z huśtawki i zaczepił o sznur, po czym stracił przytomność. Okoliczności bada policja.

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Zła wiadomość dla mieszkańców Rypina i okolic. Szpital powiatowy zamyka oddział dziecięcy

2026-03-19, 17:41
Nowe obozowisko dla ponad tysiąca żołnierzy powstanie w Toruniu

2026-03-19, 17:01
Ustalenia PR PiK: Jest list gończy za drugim sprawcą śmiertelnego pobicia w Wąbrzeźnie

2026-03-19, 15:20
Dziadek wiózł dwoje dzieci w łyżce ładowarki. Siedmiolatek wypadł i został potrącony [aktualizacja]

2026-03-19, 14:50
Więzienny psi strażnik z Potulic pomógł ratować życie 8-tygodniowego szczeniaka [zdjęcia]

2026-03-19, 13:58
Cmentarzysko w Pniu może być największą w Polsce nekropolią osób odrzuconych

2026-03-19, 13:01
Toruń. Z młotkiem włamywał się do sklepów. Został zatrzymany na gorącym uczynku [wideo]

2026-03-19, 11:19
Lodowisko, rolkowisko i boisko. Miasto Inowrocław będzie budować halę sportową

2026-03-19, 11:01
Samochód uderzył w szynobus. Wypadek na przejeździe w Karnkowie pod Lipnem AKTUALIZACJA [zdjęcia]

2026-03-19, 11:00

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę